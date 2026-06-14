Giorgia Meloni e il patentino antifascista a Più libri più liberi, "Si chiama censura": attacco alla sinistra

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giorgia Meloni grida alla censura per la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori alla fiera Più libri più liberi. La presidente del Consiglio è andata all’attacco della sinistra con un post sui social, in cui ha denunciato il “patentino antifascista” richiesto per partecipare alla manifestazione di Roma dedicata all’editoria indipendente. “Si chiama, banalmente, censura” ha scritto la premier.

La denuncia social di Giorgia Meloni

Meloni ha lanciato l’accusa contro gli organizzatori della fiera sui suoi canali social, per l’iniziativa presa in occasione della 25esima edizione in programma a dicembre alla Nuvola, al quartiere Eur di Roma.

“Per partecipare alla fiera della piccola e media editoria ‘Più libri più liberi’, che si svolgerà a Roma le case editrici dovranno ottenere quest’anno il ‘patentino antifascista‘, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione – ha denunciato la presidente del consiglio – È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono”.

L’accusa di censura

Nel post la premier ha definito senza mezzi termini una “censura” questo criterio adottato dalla direzione di Più libri più liberi.

“La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra, ma è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno. Si chiama, banalmente, censura. E la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica” è la denuncia di Giorgia Meloni.

Il “patentino antifascista”

La decisione stabilita dall’organizzazione della fiera sarebbe stata presa probabilmente sulla scorta delle polemiche che avevano infiammato l’edizione 2025.

All’ultima manifestazione numerosi editori e scrittori avevano contestato duramente la presenza della casa editrice Passaggio al Bosco, accusata di pubblicazioni vicine al mondo dell’estrema destra.

Alla sua partecipazione si erano opposti con una lettera all’Associazione italiana editori (Aie) 89 artisti e intellettuali, tra i quali Daria Bignardi, Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Carlo Ginzburg, Anna Foa, Ascanio Celestini e Roberto Vecchioni.

Per la mancata esclusione della casa editrice, il fumettista Zerocalcare aveva rinunciato alla presentazione della sua pubblicazione Nel nido dei serpenti (Bao), così come l’assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio, aveva deciso di disertare la conferenza di apertura della manifestazione