Giorgia Meloni e il post sul ddl Sicurezza pro Mario Roggero, il gioielliere non può beneficiarne: il motivo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giorgia Meloni interviene sul caso del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Lo fa con un post dove non cita direttamente il caso, ma lo lascia intendere. Scrive: “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”. Introduce poi il tema, ovvero l’ultimo ddl Sicurezza nel quale viene introdotta la regola che definisce di “puro buon senso”: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato, non può chiedere alcun risarcimento né possono farlo i suoi familiari.

Giorgia Meloni e il post sul ddl Sicurezza

Giorgia Meloni ha pubblicato un nuovo post nel quale sembra fare riferimento al caso di Mario Roggero, il gioielliere che è stato condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori.

Non cita mai il caso in sé, ma lo lascia intendere tra le prime parole del post, quando scrive: “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”.

Aggiunge in seguito invece il riferimento al ddl Sicurezza, quello che vuole introdurre la regola per la quale chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere risarcimento e non lo possono fare neanche i suoi familiari. Chiude il messaggio con “chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso”.

Il caso: esclusa la legittima difesa

Il punto è che il processo a Mario Roggero si è concluso con la sua condanna e con l’esclusione della legittima difesa. L’episodio risale all’aprile 2021, quando una banda di tre ladri armati di coltello e una pistola finta ha assaltato la gioielleria di Roggero. Hanno legato e minacciato la famiglia dell’uomo per rubare l’incasso.

Riusciti nell’intento, una volta usciti dal negozio sono stati raggiunti dal gioielliere che, armato della propria pistola, ha sparato diversi colpi e ne ha uccisi due e ferito un terzo.

I magistrati hanno escluso la legittima difesa, perché dalle telecamere è stato possibile dimostrare che l’uomo aveva sparato in assenza di pericolo per l’incolumità sua e della sua famiglia. L’azione è stata quindi qualificata come giustizia privata.

L’ipotesi della grazia

Ci si muove ora sull’ipotesi della grazia. Riportando i passaggi citati dal Corriere della Sera, quando è arrivata la notizia che il Guardasigilli aveva avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia al gioielliere, il Capo dello Stato sarebbe “balzato sulla sedia”.

Il confronto tra Mattarella e Nordio sarebbe stato sereno, ma anche breve. Mattarella avrebbe ricordato a Nordio il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato.

Un precedente per capire come potrebbe muoversi Mattarella è un caso del 2008, quando il presidente Giorgio Napolitano non concesse la grazia a Bruno Contrada perché il condannato non aveva dato nessun segno di pentimento. E la grazia, ricorda ancora il Corriere della Sera, si concede per motivi umanitari e non per sentenze a furor di popolo.