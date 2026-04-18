Giorgia Meloni e la finta foto col "padre" usata per attaccarla, Squarta di FdI smonta la fake news: "Sono io"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una foto sgranata di Giorgia Meloni circola in rete. Si trova accanto a un uomo che, in alcuni casi, è stato indicato come il padre, Franco Meloni. L’immagine dimostrerebbe, secondo chi la condivide, che i due si frequentassero ancora quando lei era già adulta. L’uomo nella foto, però, è Marco Squarta, esponente di Fratelli d’Italia. L’ha confermato lui stesso, facendo notare come quella foto sia stata pubblicata in un articolo dell’Ansa nel 2022.

La foto di Giorgia Meloni e il “padre”

Circola su TikTok e Facebook l’immagine di una foto sgranata nella quale Giorgia Meloni sarebbe accanto a un uomo indicato come suo padre, Franco Meloni. I post che fanno circolare l’immagine citano le presunte false dichiarazioni di Meloni, che avrebbe affermato in più occasioni di non aver più visto il genitore dall’età di 11 anni.

In un post di questo tipo si legge: “Meloni dice di non vedere il padre Franco dall’età di 11 anni; a me non sembra una bambina di 11 anni in questa foto, ma una ragazza sui 18 anni”. E ancora: “Non solo rinnega come una guida il padre, nel suo libro scrive che, appena saputo della morte di questo, non ha provato assolutamente niente”.

Post di questo genere ricevono commenti o suscitano sensazioni negative verso una donna descritta come “calcolatrice”, ma anche “bugiarda” e infine “falsa e cattiva”. Il post è quindi usato per accusare la Presidente del Consiglio di mentire, di averlo fatto nella sua biografia e nelle varie dichiarazioni pubbliche e interviste.

Chi è l’uomo nella foto?

L’uomo nella foto, però, non è Franco Meloni. L’immagine è sgranata, ma nell’angolo in alto a sinistra si può leggere la scritta “Giorgia Meloni e Marco Squarta”. L’uomo è un esponente di Fratelli d’Italia ed è anche un europarlamentare.

La foto è stata pubblicata anche da Marco Squarta, che scriveva nella didascalia Instagram: “Con Giorgia, da sempre. Dai vent’anni e dai primi sogni giovanili alle sfide di oggi”. Il post originale risale al 17 agosto 2025; prima ancora l’Ansa ha utilizzato l’immagine per un articolo del 22 ottobre 2022 dal titolo: “Squarta, l’Italia ha trovato un grande Presidente del Consiglio”.

Squarta minaccia denuncia

Squarta è intervenuto sulla notizia divenuta virale, dicendosi pronto ad agire per vie legali contro chi ha diffuso sul web una sua foto in compagnia di Giorgia Meloni, facendo credere che lui fosse suo padre. “Hanno scritto che l’uomo accanto a Giorgia sarebbe suo padre, trasformando una scena reale in qualcosa che con la realtà non ha nulla a che vedere”, ha così dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia.

L’europarlamentare ha spiegato che all’epoca della foto aveva 22 anni ed era persino più giovane di Giorgia Meloni, rendendo l’ipotesi di chi ha divulgato la foto non solo una fake news, ma anche del tutto inverosimile. “Capite il livello?”, si domanda Squarta. Arriva così la conferma che si tratti di una semplice fake news costruita e rilanciata per alimentare la narrazione che la Presidente del Consiglio menta in merito al suo passato.