Giorgia Meloni e La Russa ricordano Silvio Berlusconi, "ruppe gli schemi, oggi resta il vuoto"

Due anni fa moriva Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia che per oltre un ventennio è stato protagonista indiscusso della scena politica italiana. Tantissimi gli omaggi e i ricordi di chi l’ha conosciuto e di chi lo ha apprezzato. Tra questi spiccano quelli della premier Giorgia Meloni e del presidente del Senato Ignazio La Russa, oltre a quelli di Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Due anni senza Silvio Berlusconi, le parole di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa

“Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole. Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui suoi profili social.

“A due anni dalla sua scomparsa, ricordiamo con affetto Silvio Berlusconi, protagonista assoluto della storia italiana – ha scritto Ignazio La Russa sui suoi account -. Capace di cambiare profondamente il rapporto tra politica, società e comunicazione, Silvio ruppe gli schemi, lasciando un’impronta che va ben oltre la politica“.

Fonte foto: IPA Ignazio La Russa e Silvio Berlusconi

Il ricordo di Matteo Salvini e Antonio Tajani

Antonio Tajani, attuale leader di Forza Italia, ha celebrato il ricordo di Berlusconi pubblicando sui social un filmato in cui ha evidenziato quanto gli manchi l’ex premier, definito “un grande uomo” e un “amico” che gli è stato vicino nei momenti difficili, ad esempio quando vennero a mancare i suoi genitori.

“Il tempo passa, ma la sua visione resta”, ha invece dichiarato la ministra per le Riforma Elisabetta Casellati.

“Silvio Berlusconi ha guardato lontano – ha aggiunto la ministra -, con idee che oggi parlano al presente e indicano ancora la strada del futuro. Noi continuiamo il suo cammino, fedeli ai valori che ha fondato: la libertà, il merito, l’orgoglio di essere italiani. Statista, visionario, guida. Sempre con noi”.

Più stringato Matteo Salvini. Il leader della Lega ha postato alcune foto con Berlusconi commentando con un “Amico mio, ci manchi”.

Messa ad Arcore, presenti figli, amici e consiglieri storici

Per il secondo anniversario della morte di Silvio Berlusconi, la famiglia celebra oggi ad Arcore una messa in suo ricordo, nella cappella della residenza di Villa San Martino.

Secondo fonti vicine alla famiglia, come riportato da SkyTg24, dovrebbero essere presenti alla messa i figli Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi, oltre a Paolo Berlusconi e all’ex compagna Marta Fascina. Attesi anche gli amici e i consiglieri storici come Fedele Confalonieri e Gianni Letta.

Adriano Galliani assente. Il manager si trova in Spagna per un impegno sportivo. Ha fatto sapere che “onorerà il presidente Berlusconi come padrino della Scuola Universitaria del Real Madrid”.

“Due anni fa è venuto a mancare un uomo che ha saputo immaginare ciò che non c’era ancora .Ha costruito con coraggio, ha vissuto con entusiasmo, ha amato con autenticità. La sua forza più grande era l’umanità: generosa, instancabile, vera. Due anni, ma sembra ieri. Il tuo esempio mi guida ancora, anche nel silenzio”. Così sui social la figlia Barbara Berlusconi.

Anche il figlio Pier Silvio, nel corso di un discorso nel Campus Mediaset di Cologno Monzese, ha omaggiato il padre con parole di profonda stima.

“Stasera – ha dichiarato il numero uno di Mediaset – siamo qui per ricordare il nostro fondatore che è scomparso solo 2 anni fa. Io non so a voi, ma a me sembra passato molto, molto più tempo”.

“Stasera – ha aggiunto – non sarà una serata di commemorazione, questa sera sarà e deve essere una serata di celebrazione”. Perché, “il nostro fondatore amava la vita. E chi ha avuto modo di conoscerlo sa che lui aveva questa spinta, questo amore irrefrenabile verso il prossimo. Lui amava stare con le persone”.