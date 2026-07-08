Giorgia Meloni e lo scontro con Donald Trump, la premier chiude le polemiche: "Non mi pento di nulla"

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha smorzato le polemiche con Donald Trump durante una conferenza stampa tenuta a margine del vertice Nato di Ankara. Meloni ha mantenuto le sue posizioni, dicendo di non essersi pentita di quello che ha fatto e sottolineando l’importanza dell’unità occidentale.

Meloni smorza le polemiche con Trump

Giorgia Meloni ha parlato con i giornalisti a margine del vertice Nato di Ankara, anche del suo rapporto con Donald Trump, dichiarando:

Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Ho fatto un investimento politico sull’unità dell’Occidente, l’ho fatto a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l’arrivo di Donald Trump, l’ho fatto con tutti gli interlocutori che ho avuto.

ANSA

Pur non rinnegando le proprie posizioni, la premier ha quindi evitato nuovi attacchi, smorzando la polemica.

Le affinità con Trump e l’interesse italiano

Meloni ha anche sottolineato la vicinanza politica con Trump su diversi temi: “Chiaramente con Trump ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, dall’immigrazione alla cultura woke, le cose stanno però andando come abbiamo visto” ha dichiarato la premier.

La presidente del Consiglio ha però più volte sottolineato di aver agito nell’interesse dell’Italia e dell’Europa al di là del suo rapporto personale con Trump.

Gli attacchi del presidente degli Stati Uniti erano iniziati dopo che l’Italia non ha, come tutti gli altri Paesi europei, aiutati gli Usa nella guerra in Iran.

Come è cambiata la posizione di Meloni nei confronti di Trump

La distanza tra Meloni e Trump era però già aumentata nei mesi precedenti. All’inizio del mandato del presidente statunitense, Meloni si era presentata come “ponte” tra Europa e Usa, in grado di dialogare con entrambi.

L’atteggiamento aggressivo di Trump, con i dazi prima e con le minacce di invasione della Groenlandia poi, aveva reso questa posizione insostenibile.

La rottura totale è arrivata con il G7 in Francia, causa della freddezza mostrata da entrambi durante il vertice di Ankara.