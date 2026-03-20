Giorgia Meloni ed Elly Schlein nello speciale di Enrico Mentana: le accuse nel botta e risposta a distanza

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sono le ultime ore utili prima del doveroso silenzio elettorale e Giorgia Meloni ed Elly Schlein ne approfittano. Le due leader ai poli opposti sono entrambe ospiti di Sì o No, lo speciale del Tg La7 di Enrico Mentana dedicato al referendum sulla riforma Costituzionale della Giustizia. Mentre Schlein ha anticipato la propria campagna per il no sui social, Meloni ha esposto le ragioni del sì anche alla trasmissione Cinque minuti di Bruno Vespa.

Elly Schlein contro il “modello Trump”

Elly Schlein, a favore del no al referendum, è la prima ospite dello speciale Sì o No del Tg La7 condotto da Enrico Mentana.

Per la segretaria del Pd, il punto dell’opposizione “è riequilibrare il rapporto tra magistratura e politica a favore di quest’ultima. E noi crediamo che sia una direzione sbagliata”.

ANSA

Schlein sottolinea la presenza della “separazione dei poteri in Costituzione”, voluta dai “nostri costituenti”.

“Capisco che è un principio che sta stretto alla destra come sta stretto a Trump. – prosegue – Ma noi non vogliamo il modello Trump o il modello Orban”.

Secondo la segretaria dem “questa separazione delle funzioni si poteva rafforzare con una legge ordinaria” ma infine:

La giustizia non migliora mettendo i giudici sotto il controllo del governo. Il sorteggio non elimina le correnti della magistratura, elimina la rappresentanza democratica.

Giorgia Meloni: la riforma per evitare casi come Garlasco

Quando le viene chiesto quale sia il legame tra la riforma della Giustizia e il caso Garlasco o la vicenda della famiglia nel Bosco, la premier risponde che “i casi di cronaca c’entrano eccome perché questa è una riforma sulla responsabilità dei magistrati”.

Nel corso dello speciale su La7, Giorgia Meloni spiega che “sono casi specifici che raccontano il malfunzionamento del sistema”.

“Sulla famiglia nel bosco, – prosegue – al di là dell’approccio molto ideologico per come è stata trattata la vicenda, c’è anche una negligenza. E introdurre il principio di responsabilità aiuta a risolvere questo problema”.

Il referendum diventa campagna elettorale

“Sicuramente non è stata una bella campagna elettorale perché c’è stato questo tentativo, come si direbbe a Roma, di buttarla in caciara” afferma diretta Meloni a Enrico Mentana.

Eppure, il tema della politica continuare a tornare nel dibattito sul referendum. E tanto la Presidente del Consiglio quanto la leader dell’opposizione immaginano le conseguenze elettorali del voto.

“Non vedo contraccolpi di natura politica indipendentemente da come dovesse andare il referendum. – rassicura Meloni da Bruno Vespa – Questa maggioranza è solida”.

Mentre Elly Schlein, pochi minuti prima (il faccia a faccia è stato eluso) aveva affermato che: “Noi non abbiamo politicizzato, è stata Meloni a farlo”.

Per poi rivolgersi direttamente alla piazza organizzata a Milano in occasione della chiusura della campagna referendaria affermando che “noi Giorgia Meloni la batteremo alle prossime elezioni politiche”.