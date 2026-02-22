Giorgia Meloni fa il tifo per l'Italia alle Olimpiadi Invernali 2026: “Emozioni indimenticabili e orgoglio"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Quelle invernali di Milano Cortina 2026 sono state per l’Italia delle Olimpiadi da record. La squadra azzurra entra nella storia dello sport olimpico come quinta nazione a raggiungere le 30 medaglie in una singola edizione dei Giochi. Un orgoglio che supera le divergenze politiche e mette d’accordo persino Giorgia Meloni ed Elly Schlein, entrambe pronte a congratularsi per i grandi traguardi dei campioni nazionali.

Meloni festeggia le Olimpiadi invernali 2026

“Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l’Italia ancora a lungo” scrive Giorgia Meloni sui social.

La premier ringrazia i “nostri atleti, che con talento, sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell’Italia nel mondo con risultati straordinari”.

La Presidente riserva anche un pensiero “a tutte le donne e gli uomini impegnati nell’organizzazione dei Giochi, ai volontari e a quanti, nelle Forze dell’ordine, nel soccorso sanitario e nei servizi pubblici, hanno lavorato con dedizione per garantire sicurezza, efficienza e offrire al mondo un’immagine di bellezza e competenza che ha dato lustro all’intera Nazione”.

Meloni, che sarà presente alla Cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina 2026, conclude affermando che “ora lo sguardo è già rivolto ai prossimi protagonisti: saremo al fianco dei nostri atleti paralimpici, pronti a tifare ancora Italia”.

Le parole della premier arrivano a poche ore dal conferimento dell’Ordine olimpico in oro, consegnato dal Cio anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento per l’impegno istituzionale profuso dall’Italia nell’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Le congratulazioni social di Elly Schlein

Sulla stessa onda della rivale politica si posiziona Elly Schelin, che sul web scrive: “È un’Italia bellissima, quella che esce dai Giochi olimpici invernali”.

“È l’Italia della passione e dell’ospitalità, della costanza, del sacrificio e delle vittorie. Un’Italia record di medaglie e di talenti, che riempie di orgoglio” prosegue la leader dem.

Così come la premier, la segretaria del Pd rivolge un grazie “a chi ha fatto la storia dentro e fuori dal campo, contribuendo a questo straordinario risultato, in particolare le atlete e gli atleti azzurri, con un grande in bocca al lupo a quelli paralimpici che stanno per iniziare le gare”.

Il ringraziamento di Schlein, infine, abbraccia anche la politica: “Grazie al CIO, ai governi che in questi anni hanno sostenuto i Giochi, grazie a Milano e Cortina, insieme alle Regioni Veneto e Lombardia, alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e un grazie speciale al sindaco di Milano Beppe Sala”.

Il medagliere dell’Italia a Milano Cortina

L’Italia conclude i Giochi di Milano Cortina 2026 con un nuovo record per le Olimpiadi invernali: sono 30 le medaglie vinte dagli atleti azzurri, 10 oro, 6 argenti e 14 bronzi.

Tra tutte, ricordiamo le due medaglie d’oro vinte da Francesca Lollobrigida, una nei 3 mila e una nei 5 mila metri del pattinaggio di velocità.

Tre sono le medaglie al collo di Arianna Fontana, oro nella staffetta mista, argento nei 500 e nella staffetta donna nello sport dello short track.

E come non citare Federica Brignone che, pochi mesi dopo un terribile infortunio, ha vinto due medaglie d’oro in 3 giorni: prima al Super G e dopo allo slalom gigante.