Giorgia Meloni festeggia il compleanno in Giappone e la premier Sanae Takaichi le canta "Tanti auguri"

Sorpresa di compleanno per Giorgia Meloni in Giappone. La premier Sanae Takaichi ha festeggiato i 49 anni compiuti dall'”amica”, facendo portare una torta al termine del pranzo del bilaterale tra i due Governi a Tokyo. Insieme alla delegazione nipponica, la padrona di casa ha cantato in perfetto italiano “Tanti auguri a te” alla presidente del Consiglio italiana, con cui si è anche abbracciata a chiusura del vertice, a dispetto dei protocolli e anche delle convenzioni sociali del Paese.

Il viaggio in Giappone di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni è atterrata a Tokyo per la seconda tappa della missione asiatica, dopo la visita nel Sultanato dell’Oman.

In Giappone ha festeggiato il suo 49esimo compleanno, uscendo a cena con lo staff per un brindisi nella capitale, alla vigilia del bilaterale con l’omologa Sanae Takaichi.

La sorpresa di compleanno

La presidente del Consiglio ha poi avuto modo anche di spegnere le candeline, sulla torta fatta preparare a sorpresa dalla premier giapponese per il pranzo tra le due delegazioni.

Già all’arrivo dell’omologa, Takaichi aveva fatto gli auguri a Meloni: “È per me un grande onore che abbia festeggiato qui da noi. Insieme al popolo giapponese, desidero celebrare il compleanno di Giorgia. Tanti auguri”, aveva detto aprendo il colloquio con la prima ministra italiana, regalandole la mascotte ‘Tunku Tunku’ di Green Expo 2027 e alcuni disegnini realizzati da bambini giapponesi.

A suggellare l’incontro anche il selfie pubblicato sui social da Meloni, con sotto l’immagine delle due leader, generata dall’intelligenza artificiale, nello stile caratteristico dei cartoni animati giapponesi.

Il video sui canali ufficiali della premier giapponese

La sintonia tra le due leader di Governo è testimoniato dal video del vertice pubblicato sui canali social ufficiali della premier giapponese.

Il filmato ha immortalato il momento della torta e dei “Tanti auguri Giorgia” cantato dalla delegazione giapponese a una Meloni visibilmente sorpresa.

“Conta sempre su di me per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. So che non è facile, ma ce la faremo insieme” ha poi detto la presidente del Consiglio salutando tra gli abbracci la prima ministra Sanae Takaichi, della quale ha affermato, come riportato a chiusura del video, “è appena diventata la mia migliore amica”.

Non è la prima volta che Takaichi rompe i protocolli diplomatici con gli abbracci in pubblico all’omologa italiana, che in Giappone sono anche ritenuti generalmente inopportuni: già in un incontro a novembre 2025 aveva quasi ignorato il premier francese Emmanuel Macron per andare ad abbracciare l'”amica”.