Giorgia Meloni furiosa con Giuseppe Conte per un video postato sui social: "Vostra politica basata su fake"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Giorgia Meloni ha risposto a un video postato sui social da Giuseppe Conte. “La vostra politica si fonda su mistificazioni della realtà e fake news“, ha scritto la premier. Le immagini che hanno fatto infuriare la presidente del Consiglio si riferiscono a un montaggio in cui a un discorso del leader M5s vengono alternate espressioni facciali e atteggiamenti distratti della Meloni che, però, al momento dell’intervento dell’ex premier, non era in Aula.

Il video di Conte su Giorgia Meloni

Partiamo dunque proprio dal video postato da Giuseppe Conte che ha attirato l’attenzione di Giorgia Meloni al punto da commentarlo.

Il post su X porta la didascalia “Fatevi sotto, non temiamo nulla” e contiene un video con un intervento di Giuseppe Conte alla Camera in cui attacca la Meloni, definendola “la regina delle tasse” su temi come riforme, giustizia e sanità.

Il video però è stato montato in modo da alternare alle parole di Conte alcune smorfie ed espressioni facciali della premier, che appare annoiata, distaccata.

Perché il video è un fake

Il problema è che Giorgia Meloni non avrebbe mai potuto reagire in quel modo al discorso di Conte.

E per un motivo molto semplice: l’intervento dell’ex premier alla Camera è stato fatto giovedì poco dopo le 14, orario in cui la leader di Fratelli d’Italia non era in Aula ma bensì a pranzo al Quirinale.

Proprio per questo motivo, la diretta interessata è intervenuta commentando il video postato su X sulla pagina ufficiale di Conte.

Meloni commenta Conte su X

“Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento?”, ha scritto Giorgia Meloni.

Il commento della premier sotto al video poi prosegue: “Lo chiarisco solo per ricordare a tutti quanto la vostra politica si fondi su mistificazioni della realtà e fake news“.

E a quel punto è arrivata la contro risposta di Conte: “Cara Presidente Meloni, non avrei mai immaginato che tra crollo del potere d’acquisto, Italia fanalino di coda sulla crescita, stazioni di carburante come gioiellerie, inchieste per corruzione e 13 miliardi bloccati sul Ponte, riuscisse a trovare il tempo per seguire i miei social e aggiornarsi sui i miei post”.

La replica di Conte: “La butta in caciara”

Giuseppe Conte ha ammesso che è vero che la premier in quel momento non era presente. “Tutto torna utile, purché non si affrontino le priorità e le urgenze dei cittadini”, ha scritto.

“Insomma, tutto fa brodo per buttarla in caciara“, ha replicato Conte. “Se per questo non era presente quando eravamo intenti, con migliaia e migliaia di persone responsabili, a salvare il Paese dalla pandemia”, ha aggiunto.

Poi Conte ha concluso: “Se si appassiona nel seguire i miei video, a quando un confronto serio sulle questioni urgenti che pongo e che gli italiani pongono insieme a me alla sua attenzione?”.