Giorgia Meloni in collegamento a Domenica In scatena la polemica politica, ira di Pd e M5s: "Spot elettorale"

Si alza il polverone sulla partecipazione di Giorgia Meloni a Domenica In, in collegamento dal "Il pranzo della domenica": accuse dalle opposizioni

Scoppia la bufera su Giorgia Meloni dopo la diretta a Domenica In dalla tavolata sullo sfondo del Colosseo. La presidente del Consiglio si è collegata con Mara Venier per promuovere l’iniziativa Il pranzo della domenica, a sostegno della della candidatura della Cucina italiana all’Unesco, condividendo i suoi ricordi a fianco di Paolo Bonolis. Un intervento bollato dalla segretaria Pd Elly Schlein come un altro episodio di “TeleMeloni” e vero e proprio spot elettorale a pochi giorni dal voto nelle Marche.

Il collegamento con Mara Venier a Domenica In

La premier Meloni è intervenuta in collegamento a Domenica In dall’evento organizzato al Tempio di Venere dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme ad Anci, per sostenere la candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco.

A fianco di Paolo Bonolis e dell’inviata della trasmissione, la presidente del Consiglio ha ricordato con Mara Venier le domeniche insieme alla famiglia attorno al tavolo:

”Io di solito passavo il pranzo della domenica con i nonni e per me, il pranzo della domenica, ma penso per molte famiglie italiane, è legato alle pastarelle. La domenica era il giorno che si compravano le pastarelle, compreso il diplomatico. Il pranzo della domenica mi ha legato moltissimo ai miei nonni materni’

giorgia-meloni-domenica-in-cucina-unescoANSA

Giorgia Meloni all’iniziativa “Il pranzo della domenica” dal Tempio di Venere a Roma

Opposizioni all’attacco di Giorgia Meloni

L’apparizione sul noto programma della domenica di Rai 1 ha scatenato la bufera tra le opposizioni, a partire dalla reazione della segretaria del Pd, Elly Schlein:

“Giorgia Meloni continua a rifiutarsi di venire in Parlamento a spiegare cosa farà l’Italia rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina e alle sanzioni per il governo israeliano. Però continua a trovare il tempo di confezionare spot elettorali sul servizio pubblico – è l’accusa – Oggi ci spiega su RaiUno, la ammiraglia della sua TeleMeloni, quali pranzi e quali pasticcini preferisce mangiare la domenica. Il tutto mentre Canada, Regno Unito e Australia annunciano il riconoscimento dello Stato di Palestina e si aggiungono ai tanti altri Stati che provano a dare il loro contributo per porre fine all’occupazione illegale di Gaza e ai crimini del governo di Netanyahu”.

Sulla stessa falsariga la condanna da parte di Avs, +Europa e del M5s, che tramite la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha bollato la presenza in tv come “triste” e “inopportuna”, vista anche la prossimità con le elezioni nelle Marche e del voto nelle altre Regioni.

Ricordo che la sua maggioranza ha bloccato la commissione di Vigilanza, impedendo ogni controllo parlamentare così lei, impunita, può farsi intervistare a Domenica In sui pranzi della domenica

La risposta della Rai

Sulla bufera politica, i vertici di Viale Mazzini sono intervenuti con una nota difendendo l’iniziativa e l’intervento di Giorgia Meloni, considerato per nulla fuori luogo, ma anzi un episodio di valore per tv pubblica.

“La presenza di conduttori, attori personaggi pubblici e testimonial del mondo Rai e non solo –  si legge – ha contribuito a rendere la giornata una grande festa popolare, in grado di avvicinare i cittadini a un tema così identitario. Per la Rai si è trattato di una pagina di autentico Servizio Pubblico nel racconto della cultura, delle tradizioni, della nostra industria e della promozione dell’Italia a livello internazionale”.

giorgia-meloni-domenica-in ANSA

