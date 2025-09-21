Giorgia Meloni in collegamento a Domenica In scatena la polemica politica, ira di Pd e M5s: "Spot elettorale"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scoppia la bufera su Giorgia Meloni dopo la diretta a Domenica In dalla tavolata sullo sfondo del Colosseo. La presidente del Consiglio si è collegata con Mara Venier per promuovere l’iniziativa Il pranzo della domenica, a sostegno della della candidatura della Cucina italiana all’Unesco, condividendo i suoi ricordi a fianco di Paolo Bonolis. Un intervento bollato dalla segretaria Pd Elly Schlein come un altro episodio di “TeleMeloni” e vero e proprio spot elettorale a pochi giorni dal voto nelle Marche.

Il collegamento con Mara Venier a Domenica In

La premier Meloni è intervenuta in collegamento a Domenica In dall’evento organizzato al Tempio di Venere dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme ad Anci, per sostenere la candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco.

A fianco di Paolo Bonolis e dell’inviata della trasmissione, la presidente del Consiglio ha ricordato con Mara Venier le domeniche insieme alla famiglia attorno al tavolo:

”Io di solito passavo il pranzo della domenica con i nonni e per me, il pranzo della domenica, ma penso per molte famiglie italiane, è legato alle pastarelle. La domenica era il giorno che si compravano le pastarelle, compreso il diplomatico. Il pranzo della domenica mi ha legato moltissimo ai miei nonni materni’

ANSA

Giorgia Meloni all’iniziativa “Il pranzo della domenica” dal Tempio di Venere a Roma

Opposizioni all’attacco di Giorgia Meloni

L’apparizione sul noto programma della domenica di Rai 1 ha scatenato la bufera tra le opposizioni, a partire dalla reazione della segretaria del Pd, Elly Schlein:

“Giorgia Meloni continua a rifiutarsi di venire in Parlamento a spiegare cosa farà l’Italia rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina e alle sanzioni per il governo israeliano. Però continua a trovare il tempo di confezionare spot elettorali sul servizio pubblico – è l’accusa – Oggi ci spiega su RaiUno, la ammiraglia della sua TeleMeloni, quali pranzi e quali pasticcini preferisce mangiare la domenica. Il tutto mentre Canada, Regno Unito e Australia annunciano il riconoscimento dello Stato di Palestina e si aggiungono ai tanti altri Stati che provano a dare il loro contributo per porre fine all’occupazione illegale di Gaza e ai crimini del governo di Netanyahu”.

Sulla stessa falsariga la condanna da parte di Avs, +Europa e del M5s, che tramite la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha bollato la presenza in tv come “triste” e “inopportuna”, vista anche la prossimità con le elezioni nelle Marche e del voto nelle altre Regioni.

Ricordo che la sua maggioranza ha bloccato la commissione di Vigilanza, impedendo ogni controllo parlamentare così lei, impunita, può farsi intervistare a Domenica In sui pranzi della domenica

La risposta della Rai

Sulla bufera politica, i vertici di Viale Mazzini sono intervenuti con una nota difendendo l’iniziativa e l’intervento di Giorgia Meloni, considerato per nulla fuori luogo, ma anzi un episodio di valore per tv pubblica.

“La presenza di conduttori, attori personaggi pubblici e testimonial del mondo Rai e non solo – si legge – ha contribuito a rendere la giornata una grande festa popolare, in grado di avvicinare i cittadini a un tema così identitario. Per la Rai si è trattato di una pagina di autentico Servizio Pubblico nel racconto della cultura, delle tradizioni, della nostra industria e della promozione dell’Italia a livello internazionale”.