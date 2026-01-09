Giorgia Meloni in conferenza stampa annuncia provvedimenti dalla famiglia nel bosco a maranza e baby gang

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

In conferenza stampa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sui temi della sicurezza e della tutela dei minori, annunciando nuovi provvedimenti del Governo sulle baby gang, maranza compresi, ma anche sugli affidi familiari. Al centro dell’intervento, il rafforzamento delle misure contro la violenza giovanile e una possibile revisione delle procedure di sottrazione dei figli alle famiglie, con al centro il caso della cosiddetta "famiglia nel bosco".

Baby gang, Meloni: "Situazione fuori controllo, serve un nuovo provvedimento"

Per Giorgia Meloni il tema delle baby gang – e dei maranza – rappresenta "un’altra situazione fuori controllo" legata direttamente alla sicurezza del Paese.

La premier ha spiegato che il decreto Caivano "non basta" e che il Governo sta lavorando a un nuovo provvedimento specifico, che sarà presentato nei prossimi Consigli dei ministri.

Tra le misure anticipate in conferenza stampa, il divieto di porto di armi da taglio, con aggravanti nel caso di persone travisate o di gruppi che si muovono in luoghi sensibili.

Previsto anche il divieto di vendita, compresa quella online, di coltelli e strumenti simili.

Non solo repressione: il pacchetto allo studio include anche sanzioni nei confronti dei genitori dei minori responsabili di atti violenti, nella logica di una maggiore responsabilizzazione familiare.

Famiglia nel bosco e affidi, possibile intervento legislativo

Ampio spazio anche alla questione della famiglia nel bosco e, più in generale, agli affidi e alla sottrazione dei minori.

Meloni ha ribadito che l’allontanamento dei bambini dai genitori deve essere una misura "molto estrema" e che occorre la certezza che i minori stiano meglio lontano dalla famiglia d’origine.

Secondo la premier, il fenomeno potrebbe essere "sfuggito di mano", soprattutto a fronte di valutazioni diventano morali o ideologiche. Ha quindi sollevato una questione di coerenza del sistema, chiedendo perché un bambino non possa crescere in un bosco, ma possa farlo "in un campo rom o in una baraccopoli".

Il monitoraggio sui minori sottratti alle famiglie

Meloni ha inoltre annunciato di aver chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, un quadro complessivo sui minori sottratti alle famiglie, sottolineando l’assenza di un monitoraggio costante.

Per questo è in Parlamento una proposta di legge del Governo che istituisce due registri, uno presso i tribunali e uno presso la presidenza del Consiglio, per tenere sempre aggiornato Palazzo Chigi.

Questo primo passo potrebbe aprire, in futuro, a un intervento legislativo più ampio.