Giorgia Meloni in conferenza stampa esclude il Quirinale, "vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello

Nel corso della conferenza stampa alla Camera, Giorgia Meloni nel rispondere ai giornalisti ha escluso ogni ipotesi di Quirinale, affermando che non è “nei suoi radar” salire di livello. La premier ha spiegato che il futuro dipenderà dal voto degli italiani e ha risposto con ironia citando Fiorello: “Vorrei essere pagata per lavorare con lui”.

La conferenza stampa di Giorgia Meloni

Nel corso della tradizionale conferenza stampa di inizio anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti insieme all’Associazione della Stampa Parlamentare, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto a una domanda sulle sue eventuali ambizioni di diventare capo dello Stato nella prossima legislatura.

Meloni ha escluso in modo netto la possibilità, chiarendo che al momento non rientra tra i suoi obiettivi politici.

“Mi basta quello che sto facendo. Mi appassiona quello che sto facendo”, ha affermato la premier, sottolineando che un’eventuale permanenza a Palazzo Chigi dipenderà esclusivamente dal giudizio degli elettori.

“Se lo farò ancora nella prossima legislatura, a questo livello, dipenderà dal voto degli italiani”, ha aggiunto, ribadendo che non esiste un progetto personale di avanzamento istituzionale.

“Non c’è nei miei radar di salire di livello”

La conferenza si è svolta nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e ha toccato numerosi temi di politica interna ed estera.

La domanda sul Quirinale è arrivata in seguito a delle riflessioni sul futuro politico della premier, considerato che Meloni maturerà i requisiti per l’elezione a presidente della Repubblica nella prossima legislatura.

Entrando nel merito, Meloni ha chiarito ulteriormente: “Attualmente non c’è nei miei radar quello di salire di livello, mi faccio bastare il mio livello”.

La presidente del Consiglio ha inoltre respinto l’idea che l’attuale ruolo rappresenti un passaggio intermedio verso altre cariche istituzionali, cercando di far passare il messaggio di una leadership concentrata sull’attività di governo e sulla prosecuzione del mandato affidato dagli elettori nel 2022.

La battuta su Fiorello

Alla risposta formale è seguita una battuta che ha alleggerito il clima della conferenza. “Non so perché non mi proponete di andare a lavorare con Fiorello, a pagamento”, ha detto Meloni sorridendo.

“Se chiedete a me che cosa vorrei fare, volentieri vorrei lavorare con Fiorello. Vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello” ha aggiunto ancora la premier.

Una uscita ironica che ha suscitato immediatamente molte reazioni immediate sui social, diventando uno dei passaggi più citati dell’intervento.