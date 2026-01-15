Giorgia Meloni in Giappone da Sanae Takaichi, i punti in comune tra le premier dal sovranismo agli immigrati

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La premier Giorgia Meloni è volata in Giappone per incontrare per la prima volta l’omologa Sanae Takaichi. Il bilaterale è stato organizzato per rilanciare le relazioni tra i due Paesi, in occasione dei 160 anni dall’instaurazione ufficiale dei rapporti diplomatici. L’alleanza sempre più stretta tra Roma e Tokyo passa dai punti in comune tra le due prime ministre, dalla posizione sull’immigrazione alla centralità della sovranità nazionale.

Meloni-Takaichi: “Difendiamo il diritto internazionale”

Alla vigilia del loro incontro ufficiale, Meloni e Takaichi hanno rilasciato un comunicato congiunto sul Corriere della Sera e sul Nikkei.

Appena rientrata dalla visita di Stato in Oman, e nel giorno del suo 49° compleanno, la presidente del Consiglio ha riproposto temi che riguardano il sempre più instabile contesto globale.

Meloni e Takaichi hanno sottolineato la necessità di “agire insieme per difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto, in un contesto segnato da instabilità, competizione strategica e spinte revisioniste, che minano le regole condivise”.

Le relazioni economiche e industriali tra Italia e Giappone

Il 17 gennaio Meloni incontrerà anche i vertici delle principali aziende nipponiche presso l’Ambasciata italiana a Tokyo.

Il bilaterale servirà ad approfondire anche il dossier economico. Le due premier hanno già parlato di “grandi opportunità comuni industriali”.

Sono stati annunciati investimenti “nella robotica, nelle tecnologie emergenti, nello Spazio, nell’energia pulita, nella meccanica e nell’industria medicale”.

Sovranismo, identità, atlantismo: i punti in comune tra Meloni e Takaichi

Sebbene operino in contesti culturali e istituzionali molto diversi, Giorgia Meloni e Sanae Takaichi presentano diversi punti di convergenza politica e geopolitica.

Entrambe sono considerate esponenti del conservatorismo globale e di una destra moderna, fortemente identitaria, ma allo stesso tempo inserita nei principali equilibri internazionali.

Un primo elemento comune è la forte enfasi sulla sovranità dello Stato. Meloni ha più volte ribadito la necessità di difendere l’interesse nazionale italiano all’interno dell’Unione Europea, cercando un equilibrio tra integrazione e autonomia decisionale.

Allo stesso modo Sanae Takaichi – figura di spicco dell’ala conservatrice del Partito Liberal Democratico (Jimintō) – sostiene una revisione del ruolo del Giappone sullo scenario internazionale, promuovendo una maggiore autonomia d’azione soprattutto in materia di sicurezza.

Anche se non si sceglie autonomamente di entrare e restare in una sfera di influenza, e nonostante la retorica sovranista, entrambe le premier condividono un solido orientamento atlantista.

Esercizio puramente retorico, visto che Italia e Giappone sono saldi satelliti degli Stati Uniti senza possibilità di appello. Ma, senza dubbio, un messaggio chiaro agli avversari di Washington.

Meloni ha consolidato il legame con Usa e Nato, sostenendo l’Ucraina e proponendosi come alfiere dell’amministrazione Trump in Europa.

Takaichi è una convinta sostenitrice dell’alleanza nippo-statunitense, considerata pilastro della sicurezza nel quadrante più strategico del mondo: l’Indopacifico.

Obiettivo comune: contrastare la Cina

Qui si inserisce il discorso sul comune avversario di Italia e Giappone, in quanto grande rivale globale degli Stati Uniti: la Cina.

Nell’agosto 2024 la nostra portaerei Cavour e il veliero Vespucci hanno raggiunto la baia di Tokyo per partecipare al contenimento marittimo della Repubblica Popolare cinese, che ha in Taiwan il suo nodo primario. Principio strategico irrinunciabile per Washington e, dunque, anche per i suoi clientes.

Pechino rappresenta un avversario esistenziale e storico per il Giappone, mentre per l’Italia la penetrazione cinese nella vicina Africa, sull’altra sponda del Mediterraneo, crea non poche preoccupazioni strategiche.

Sempre su spinta americana e in ottica anti-cinese, Italia e Giappone hanno approfondito la cooperazione navale e militare con Australia e India.

La posizione di Meloni e Takaichi sull’immigrazione

Pur operando in Paesi con dinamiche migratorie profondamente diverse, Meloni e Takaichi condividono una visione dell’immigrazione improntata a un controllo statale rigoroso e alla centralità della sicurezza nazionale.

Giorgia Meloni ha costruito gran parte della sua linea politica sull’idea che l’immigrazione irregolare rappresenti un fallimento della sovranità statale.

Da qui il suo governo ha posto come priorità il rafforzamento dei controlli alle frontiere, la lotta ai trafficanti di esseri umani e la riduzione degli sbarchi irregolari, anche attraverso accordi con Paesi di origine e transito.

In modo analogo, Sanae Takaichi sostiene una posizione tradizionalmente restrittiva del Giappone sui flussi migratori. Il controllo dell’ingresso degli stranieri resta un elemento essenziale per la coesione sociale e la sicurezza.

Secondo la premier, l’apertura indiscriminata non è una soluzione strutturale ai problemi demografici giapponesi.

Né Meloni né Takaichi propongono tuttavia una chiusura totale agli ingressi. Meloni accetta l’immigrazione legale e regolata, soprattutto per motivi lavorativi, purché gestita dallo Stato.

La prima ministra nipponica, allo stesso modo, sostiene programmi mirati per lavoratori stranieri qualificati, senza però trasformare l’immigrazione in una leva demografica strutturale.

Demografia e capacità: perché Italia e Giappone sono così simili

Dal punto di vista geopolitico, Italia e Giappone presentano importanti aspetti comuni. Entrambi:

sono satelliti irrinunciabili per gli Stati Uniti;

sono i Paesi con l’età media più alta del mondo;

hanno una popolazione mediamente molto capace.

Avere i due popoli più anziani del pianeta condiziona inevitabilmente la parabola dei due Paesi. Solo una nazione giovane, in poche parole, può pensare di fare e sopportare la guerra.

Dalla fine sella Seconda Guerra Mondiale, Italia e Giappone sono stati pacificati dagli Usa, che sono rimasti con decine di migliaia di soldati su entrambi i territori nazionali.

Ecco perché tra le sfide comuni italo-giapponesi spicca anche quella demografica legata alla natalità. Un tema molto caro sia a Giorgia Meloni che a Sanae Takaichi.

“Non solo in qualità di prime leader donne delle nostre rispettive nazioni – si legge nel comunicato congiunto – ma per il senso di responsabilità che grava su ogni governo”.

“Siamo determinate a cercare insieme soluzioni innovative per sostenere la natalità, aiutare le famiglie, assicurare la sostenibilità dei sistemi di welfare, rafforzare la coesione tra le generazioni”.