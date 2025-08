Giorgia Meloni in vacanza ma nessuno sa dove, le ipotesi dalla Puglia all'Albania: cosa filtra dai fedelissimi

Intorno a Ferragosto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si concederà qualche giorno di vacanza, ma sulla destinazione che ospiterà la premier c’è una cortina di silenzio. Tra le ipotesi spunta la possibilità che vada in Puglia oppure in Albania. Forse si concederà un giro in barca, i fedelissimi intanto tacciono.

Dove andrà Giorgia Meloni in vacanza

Sulle vacanze estive di Giorgia Meloni si sa poco e nulla, l’unica cosa che sembra certa è che si allontanerà qualche giorno da Roma intorno a Ferragosto.

I fedelissimi alla domanda su dove andrà rispondono vaghi: “Ah boh“. Tra le voci c’è chi spergiura che si concederà una vacanza in barca per staccare da tutto e tutti perché “ha bisogno di relax”.

ANSA

Giorgia Meloni

La soluzione sarebbe ideale per evitare la vista dei cronisti assiepati fuori dai cancelli della masseria pugliese dove era solita concedersi qualche giorno di quiete.

“Non so dove va in vacanza perché mi guardo bene dal chiederlo – ha confidato uno dei suoi fedelissimi, come riporta Il Messaggero – così, se poi la stanate, sono fuori dalla lista dei sospettati. Se c’è una cosa che la manda in bestia è ritrovarvi tra i piedi anche in viaggio. La solita caccia alla volpe partita ancor prima che abbandoni la tana”.

Eppure la Puglia non è tra le ipotesi da scartare, così come alcuni sostengono che possa restare a Roma con la figlia e gli affetti più cari nella villa del Torrino.

L’altra tesi porta in auge una vacanza all’Argentario, tra l’isola del Giglio e Porto Ercole, ma c’è chi invece afferma che Meloni andrà in Sardegna. Non si esclude neanche un blitz in Albania dall’amico Edi Rama.

Dove è già stata in vacanza Giorgia Meloni

Tornando al passato, si sa che nell’estate 2024 dopo la settimana a Ceglie Messapica, Meloni era sparita con la figlia Ginevra per una settimana intera, facendo perdere le sue tracce.

Il video con cui annunciò di essere tornata divenne virale.

“Eccomi qua, sono ricomparsa. Richiamate tutte le unità”, aveva scherzato. È dunque possibile che l’obiettivo, anche quest’anno, sia quello di sparire per qualche giorno.

Gli ultimi appuntamenti di Giorgia Meloni

Intanto il 4 agosto Giorgia Meloni è andata nelle Marche per dare supporto alla campagna elettorale del governatore uscente Francesco Acquaroli.

Poi, prima della pausa estiva, l’aspetta l’ultimo Consiglio dei ministri. La presidente del Consiglio resterà quindi al lavoro a Palazzo Chigi per l’intera settimana prima di concedersi un po’ di riposo.