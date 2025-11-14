Giorgia Meloni ironizza durante il comizio dicendo "si sa che sono un po’ stro*za", la frecciata a De Luca

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giorgia Meloni stuzzica Vincenzo De Luca dal palco della campagna elettorale in Campania. La presidente del Consiglio sembra essersi legata al dito l’insulto che il governatore uscente le aveva rivolto in una confernza stampa. All’epoca la premier non aveva rinunciato a rinfacciare di persona l’appellativo, ma oggi è tornata sull’episodio facendo ironia a pochi giorni dalla sfida alla Regionali. “Si sa che sono un po’ stro*za” è stata la frecciatina.

L’attacco di Meloni

Durante l’incontro di Napoli a sostegno del candidato del centrodestra in Campania Edmondo Cirielli, Giorgia Meloni è intervenuta al Palapartenope insieme agli alleati della coalizione.

Dopo un una ventina di minuti dall’inizio del comizio, la premier è andata all’attacco del presidente uscente della Regione, in particolare sulla Sanità.

Parlando dei risultati sulle liste di attesa sciorinati da De Luca qualche giorno prima, infatti, la premier ha accusato il governatore di vantarsi di numeri non veri:

“Noi siamo tutti scemi a cospetto del genio, ma solo che questo si chiama gioco delle tre carte perché De Luca cita volutamente solo le urgenti e brevi che sono notoriamente una quantità limitata e non dice cosa accade nelle altre classi che sono circa 80% delle prestazioni totali, lui non ve lo dice ma io si perché si sa che sono un po’ stro*za“

La frecciata a De Luca

L’allusione è al caso esploso tra De Luca e Meloni nel 2024, dopo che il presidente della Campania aveva dato della “stro*za” davanti ai giornalisti alla premier, che a sua volta l’aveva biasimato per la presenza in un corteo di sindaci, dicendogli: “Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più”.

La stretta di mano a Caivano in cui la premier salutò De Luca come “quella stro*za* della Meloni”

Questa era stata la risposta senza mezzi termini di De Luca:

“Lavora tu, stro*za. Per lavorare ci servono i soldi. È tollerabile questo atteggiamento con centinaia di sindaci che non hanno i soldi per l’ordinaria amministrazione? Lavora tu, stro*za”

La stretta di mano

Di fronte all’attacco pubblico, la premier non si era tirata indietro, aspettando la prima buona occasione per replicare.

Rivincita andata in scena durante la visita di Meloni a Caivano (Napoli) del 28 maggio 2024, al nuovo centro sportivo inaugurato dalle ceneri dell’ex Delphinia, struttura abbandonata nota per le violenze sessuali su due minorenni nell’estate del 2023.

Così aveva detto durante la stretta di mano a De Luca, alimentando ancora di più la polemica:

“Presidente De Luca, quella stro*za della Meloni. Come sta?”