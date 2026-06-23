Giorgia Meloni manda a processo Fabrizio Corona per diffamazione, lui sfida la premier: "Non sono mica Trump"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fabrizio Corona non teme Giorgia Meloni, ed anzi va all’attacco: la premier sarà sentita come persona offesa nel processo per diffamazione aggravata a carico di Corona che è in corso al Tribunale di Milano. Il diretto interessato la sfida via social: “Ascolta bella… i voti raccolti te li faccio perdere in tre secondi”.

Fabrizio Corona contro Giorgia Meloni

Così ha scritto Fabrizio Corona via social, prendendo di petto Giorgia Meloni: “Ascolta bella, io non sono mica quel rincoglionito di Trump. Secondo me ti conviene ritirare la querela, perché i voti raccolti in questi giorni te li faccio perdere in tre secondi. Io sputo fatti, non minchiate come Donald”.

Fra l’altro non è la prima volta che Corona se la prende con Trump. Solo pochi giorni prima scriveva così: “Trump prova ad imitarmi sputtanando tutti per catturare l’attenzione mondiale. Quel perverso giuggiolone con la patch può solo pulirmi le scarpe”.

ANSA

Giorgia Meloni in Tribunale

Giorgia Meloni sarà sentita in Tribunale il 28 settembre. Giulia Bongiorno, senatrice e legale della premier, ha comunicato la volontà della sua assistita di recarsi fisicamente a Milano per testimoniare.

Perché Meloni ha querelato Corona

Tutto è nato da un articolo pubblicato nell’ottobre del 2023 sul sito Dillingernews, nel quale si favoleggiava di un amore sbocciato fra Giorgia Meloni e l’onorevole siciliano Manlio Messina. I due hanno sporto querela contro Fabrizio Corona.

Il titolo: “E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontano che…” Coimputato insieme all’ex re dei paparazzi è Luca Arnau, all’epoca direttore del giornale online.

A maggio l’udienza era stata spostata per impegni istituzionali della premier. Anche in quel caso Corona aveva stuzzicato Meloni via social: “Paura Giorgina? Hai spostato l’udienzina”.

Il commento di Manlio Messina

Alla pubblicazione della notizia in merito alla presunta love story, Manlio Messina pubblicò un breve post su Facebook per fornire la sua versione.

“Apprendo dal sito di Fabrizio Corona di una mia presunta storia con Giorgia Meloni. Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito“.

La versione di Luca Arnau

SkyTG24 riporta le risposte rese da Luca Arnau in aula: “Fabrizio – ha spiegato – è un recettore di notizie e le portava. Ha raccontato che aveva saputo questa notizia di questa relazione. Era una voce e doveva essere riportata come una voce, così abbiamo fatto”.

E poi: “Al giornale dove collabora Corona si dà il peso che si dà, è gossip, era un pezzo innocuo. Mi sono arrabbiato molto dopo che ho scoperto che questa cosa era stata smentita, mi sono arrabbiato con Fabrizio, perché mi sono sentito preso in giro“.

E ancora: “Mi aveva detto ‘ti assicuro che è vera’. In un quarto d’ora ho pubblicato la notizia da quando è arrivata. Come facevo a fare controlli? Mi sono sentito tradito, lui me l’aveva data per certa, per lui era sicura”.