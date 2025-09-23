Giorgia Meloni nel cassonetto dell'immondizia, il fotomontaggio di un esponente M5S aizza FdI

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un fotomontaggio con Giorgia Meloni raffigurata in un cassonetto dell’immondizia è apparso sulla pagina Facebook di un’esponente del M5s, Maria Teresa Grasso, che si è giustificata parlando di un errore di condivisione. FdI Avellino condanna l’episodio definendolo un insulto politico. La consigliera comunale intanto si difende e promette più attenzione.

Giorgia Meloni nell’immondizia, il fotomontaggio

L’immagine offensiva raffigurante la premier Giorgia Meloni all’interno di un cassonetto dell’immondizia, accompagnata dalla scritta “Il tuo posto è qua”, è apparsa nei giorni scorsi sul profilo Facebook della consigliera comunale di Ariano Irpino, Maria Teresa Grasso.

Il fotomontaggio, poi eliminato, ha destato immediate reazioni politiche e polemiche. Il post è stato notato da vari utenti e successivamente segnalato al gruppo provinciale di Fratelli d’Italia ad Avellino, che ha condannato duramente il gesto.

La condanna al post con il cassonetto

Notato da alcuni utenti, il post è arrivato anche all’attenzione del gruppo di Fratelli d’Italia di Avellino che non ha perso tempo per stigmatizzare l’episodio.

“Questo è il livello di chi dovrebbe rappresentare i cittadini: incapaci di proporre soluzioni, si rifugiano nell’insulto e nell’offesa personale” recita il post condiviso su Facebook.

“È questa la ‘diversità’ grillina? Non idee, non progetti, ma odio e disprezzo che inducono all’ostilità e all’astio” si legge ancora.

La difesa della consigliera

Di fronte alla bufera, la diretta interessata ha pubblicato un nuovo messaggio, ammettendo di aver condiviso l’immagine ma attribuendo l’accaduto a un errore tecnico.

“Nei giorni scorsi è stato oggetto di attenzione un contenuto apparso sul mio profilo social. Si tratta di un post pervenutomi tramite Facebook, non realizzato da me né riconducibile alla mia volontà. La pubblicazione è avvenuta per errore tramite la funzione ‘condividi’ e ho provveduto alla sua immediata rimozione” ha spiegato Grasso.

“Resta tuttavia sorprendente come un episodio simile possa essere strumentalizzato fino ad accusarmi di odio o violenza, quando a muovere tali accuse è un gruppo politico che, all’interno del Parlamento italiano, si è reso protagonista di episodi di violenza fisica come l’aggressione selvaggia al deputato Leonardo Donno” ha aggiunto.

Infine, Grasso ha annunciato di voler adottare maggiore prudenza nella gestione dei propri canali digitali, per evitare di incappare nuovamente in inconvenienti simili.