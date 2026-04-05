Giorgia Meloni nel Golfo Persico per "tutelare interessi dell’Italia". Il video per spiegare il suo viaggio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Giorgia Meloni ha voluto chiarire i motivi del suo viaggio nel Golfo Persico e la visita in tre Paesi in poco più di 24 ore. “Proteggere l’interesse nazionale significa anche e soprattutto costruire relazioni solide con partner affidabili”, queste le parole del Presidente del Consiglio.

Le parole di Giorgia Meloni sul viaggio nel Golfo Persico

Con un video pubblicato sui suoi social nella giornata del 4 aprile, Giorgia Meloni ha chiarito i motivi del suo viaggio nel Golfo Persico.

“In questi giorni ho voluto essere in Arabia Saudita, in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti. Credo che per l’Italia sia importante, in una fase così difficile, essere presente nei luoghi dove si decide una parte fondamentale della nostra sicurezza ed anche del nostro futuro economico”.

Nel video, Giorgia Meloni chiarisce, inoltre, che questa missione è la prima di un leader europeo nel Golfo dall’inizio di questa nuova fase del conflitto.

Il presidente del Consiglio ha sottolineato come non si trattasse di una visita simbolica.

“Quello che noi abbiamo voluto dare è anche un messaggio di solidarietà verso nazioni che sono partner, che sono amiche e che continuano a subire attacchi ingiustificati da parte dell’Iran. Ma il nostro obiettivo non era, non è, semplicemente fare testimonianza, era ed è, dare una mano ad affrontare i problemi e poter così difendere meglio gli interessi nazionali italiani”, le sue parole.

Giorgia Meloni ha evidenziato come per l’instabilità nel Golfo “ne risentono i prezzi dell’energia, i costi per le imprese, il lavoro, in ultima istanza il potere d’acquisto delle famiglie. Perché il Golfo è un attore fondamentale del mercato energetico globale e non solo”.

L’aumento dei prezzi per l’instabilità nel Golfo

Il presidente del Consiglio ha, inoltre, spiegato che “se qui la produzione o il transito si contrae o addirittura si ferma, il prezzo aumenta per tutti, e se peggiora si può arrivare a non avere tutta l’energia che è necessaria anche in Italia”.

Nel video ha anche ricordato che l’area del Golfo garantisce all’Italia circa il 15% del totale del petrolio che serve.

Giorgia Meloni ha aggiunto che il viaggio nel Golfo Persico è stato organizzato per parlare con “leader con i quali l’Italia ha da sempre rapporti strategici, economici, energetici, che sono fondamentali”.

Incontri per capire “come rafforzare la cooperazione, di come dare una mano a fermare l’escalation, di come ripristinare il prima possibile la libertà di navigazione dalle rotte da cui dipendono energia, commercio e stabilità, a partire ovviamente dallo stretto di Hormuz, da cui transita una quota enorme dell’energia mondiale”.

Un viaggio per proteggere l’interesse nazionale

Il presidente del Consiglio ha, infine, sottolineato come “proteggere l’interesse nazionale significa anche, soprattutto forse, costruire relazioni solide con partner affidabili nei luoghi che incidono davvero sulla nostra sicurezza, sulla nostra economia. Ed è esattamente quello che ho fatto e che sto facendo in questi giorni, perché per me la politica estera non è una materia lontana, è il modo a volte più concreto che si ha per difendere l’Italia, per difendere il lavoro degli italiani, per difendere il futuro stesso della nostra Nazione”.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, Giorgia Meloni ha fatto tappa in Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi Uniti.

Inoltre, Il Sole24ore aggiunge che l’interscambio complessivo con i tre Paesi è stato nel 2025 pari a quasi 26 miliardi.