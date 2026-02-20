Giorgia Meloni non andrà al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti smentisce l'invito: "Rasenta fantascienza"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Giorgia Meloni non sarà presente all’Ariston per il Festival di Sanremo 2026. Dopo i rumors circolati nelle ultime ore, infatti, è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti a smentire seccamente l’ipotesi di vedere la premier seduta in prima fila in occasione di una delle serate, bollando come fake news la voce secondo cui sarebbe stato proprio lui a invitarla. “Questa è grossa” ha scritto sui social il conduttore, con Palazzo Chigi che aveva già sottolineato che la notizia era “priva di fondamento”.

Giorgia Meloni e i rumors su Sanremo

A ipotizzare la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni tra il pubblico dell’Ariston per il Festival di Sanremo era stato il quotidiano La Repubblica.

Il giornale, infatti, aveva riferito di una “tentazione” per la serata d’apertura del 24 febbraio.

A invitarla sarebbe stato Carlo Conti, con la premier che ci avrebbe pensato.

La smentita di Palazo Chigi

Ma la ricostruzione fatta dal giornale sarebbe “priva di fondamento”. O almeno questo è quello che ha riferito Palazzo Chigi che ha reagito smentendo seccamente la partecipazione di Giorgia Meloni a Sanremo.

Come riferiscono fonti di Palazzo Chigi, infatti, “non è mai stata considerata l’ipotesi di una sua partecipazione” al Festival della canzone italiana.

Carlo Conti e l’invito da “fantascienza”

Lo stesso Carlo Conti, sui social, si è allineato alla posizione delle fonti vicine alla premier.

Su Instagram, infatti, ha bollato come “fake” la notizia, sottolineando ulteriormente che quanto riferito “rasenta la fantascienza“.

L’attacco di Renzi a Meloni

Il rumors, poi smentito, ha però acceso Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, infatti, ha reagito alla news sottolineando il proprio dissenso.

L’ex premier, infatti, apprendendo la notizia della possibile presenza in prima fila di Meloni all’Ariston, ha tuonato: “Giorgia Meloni avrebbe pensato di andare a una serata di Sanremo. Mai un premier in carica ha partecipato al festival della canzone italiana, mai. Se nessuno ci è mai andato un motivo ci sarà”.

Poi l’affondo: “Se proprio Meloni ha del tempo libero, le suggeriamo di venire in Parlamento per una sessione di confronto con l’opposizione. Temi? Scelga lei: sicurezza, pressione fiscale, produzione industriale, giovani laureati, dissesto idrogeologico, sanità. C’e’ l’imbarazzo della scelta”.

“Lasci stare Carlo Conti e i cantanti, la presidente del Consiglio venga in Senato se ha un minimo di coraggio” ha scritto Renzi..