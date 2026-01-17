Giorgia Meloni non esclude l’invio di militari italiani in Groenlandia: “Ne discuteremo in sede Nato”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Giorgia Meloni non esclude l’invio di soldati italiani in Groenlandia nell’ambito di una missione Nato. Lo ha precisato la premier nel corso di una conferenza stampa tenuta a Tokyo. Meloni ritiene una missione italiana solo un’eventualità al momento, ma crede che la questione del rafforzamento della sicurezza della Groenlandia sia “un tema serio”. Meloni è arrivata a Seul per l’ultima tappa del viaggio in Asia.

Meloni: “Sicurezza Groenlandia da discutere in ambito Nato”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in questi giorni è impegnata in una visita di Stato in Giappone, ha fatto il punto sulla questione della Groenlandia e su altri temi di politica estera.

“La sicurezza della Groenlandia va discussa in ambito Nato – ha precisato – Cioè la Groenlandia va considerato territorio di responsabilità della Nato, la questione che gli americani pongono è una questione seria, e credo che il ragionamento di rafforzare la nostra presenza sia da fare all’interno dell’Alleanza”.

ANSA

Soldati italiani in Groenlandia, Meloni non esclude la possibilità

In merito alle ripetute dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia, Meloni ha detto di tenere conto dei “metodi assertivi del presidente americano” che probabilmente vuole “segnalare con maggiore forza una problematica reale”. Secondo la premier italiana, sulla Groenlandia negli ultimi anni c’è stata una sottovalutazione e “oggi l’area è particolarmente importante”.

Tuttavia, Meloni ritiene la questione politica e non militare e sottolinea che l’Artico è strategico non solo per gli Stati Uniti, ma anche “per noi e per l’Europa”.

Rispondendo alla domanda sull’eventuale invio di un contingente italiano sull’isola, Meloni parla di una “eventualità” da discutere in ambito Nato ma, come riportato dall’inviato del Corriere della Sera, non la esclude nel contesto di una missione dell’Alleanza atlantica.

Meloni: “Takaichi mi ha fatto i complimenti per come uso le bacchette”

La premier italiana ha toccato anche la questione dell’Iran, affermando che l’Italia deve lavorare per una de-escalation di cui “ho parlato anche con il sultano dell’Oman”. Meloni ha ribadito la solidarietà verso il popolo iraniano e verso le persone che “legittimamente manifestano per i propri diritti e per un futuro migliore” e ha condannato la repressione messa in atto dall’Iran.

Parlando della visita in fase di conclusione a Tokyo, Meloni ha ricordato come il Giappone, nonostante la distanza, “è un Paese a noi molto affine” e ha citato gli obiettivi della cooperazione ad ampio spettro, anche su spazio e esplorazione dei fondali marini.

Infine, prima di partire verso Seul (ultima tappa del viaggio in Asia), la premier ha aggiunto una nota di colore alla conferenza stampa dicendo che la prima ministra Takaichi le ha fatto i complimenti per come ha usato le bacchette a tavola.

Giorgia Meloni atterrata a Seul

Intorno alle 13 italiane, Giorgia Meloni, è atterrata all’aeroporto di Seul Air Base (Rksm), dove è stata accolta dal vice ministro degli Esteri Kim Jina, dall’ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia, Kim Choon-Goo, e dall’ambasciatrice d’Italia a Seul, Emilia Gatto. A Seul, la premier incontrerà il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, in occasione di un vertice bilaterale.