Giorgia Meloni ospite di Pulp Podcast di Fedez, dalla smentita alla conferma a pochi giorni dal referendum

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Con un video pubblicato su Instagram, è stata ufficializzata la presenza di Giorgia Meloni al Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra. La puntata, già registrata come si evince dal video, andrà online giovedì 19 marzo alle ore 13. I pochi secondi pubblicati mostrano domande sulla politica estera italiana e una sull’Intelligence.

Cosa ha detto Giorgia Meloni al Pulp Podcast di Fedez

Tra i temi trattati anche il referendum sulla riforma della giustizia, il conflitto in Medio Oriente e il rapporto tra Europa e Stati Uniti all’interno dell’attuale sistema internazionale.

Adnkronos riporta alcune anticipazioni della puntata del Pulp Podcast con ospite Giorgia Meloni.

La premier ha ribadito che il referendum sulla giustizia non dovrebbe essere trasformato in uno scontro politico tra governo e opposizione

Queste le sue parole: “Non si vota sulla Meloni, si vota sulla giustizia”.

Per il presidente del Consiglio “anche chi non condivide questo governo dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema”.

Infine, secondo Giorgia Merloni c’è il rischio che il referendum possa essere “utilizzato come strumento di mobilitazione politica invece che come occasione per affrontare i problemi strutturali della giustizia italiana.”

La posizione dell’Italia sulla guerra in Iran

Nel podcast di Fedez, Giorgia Meloni ha parlato anche del conflitto in Medio Oriente e della posizione dell’Italia.

“L’Italia non partecipa a questo attacco nei confronti dell’Iran e non intende partecipare. Il nostro lavoro è favorire una de-escalation”, le parole della premier riportate da Adnkronos.

Per il presidente del Consiglio si sta “vivendo una evidente crisi del diritto internazionale, con decisioni unilaterali che si moltiplicano e istituzioni sempre meno efficaci”.

Uno dei problemi, per Giorgia Meloni, è la difficoltà delle Nazioni Unite a svolgere il ruolo di garante dell’ordine internazionale.

Giorgia Meloni parla del rapporto con gli Stati Uniti

Tra i temi trattati anche il rapporto dell’Italia con gli Stati Uniti.

Giorgia Meloni a Pulp Podcast ha riconosciuto l’influenza americana sulla politica europea negli ultimi decenni.

E per questo, in tema sicurezza, ha evidenziato: “Se chiedi a qualcuno di farsi carico della tua sicurezza, non lo fa gratis”.

La strada per la premier è rafforzare l’autonomia strategica europea: “Per anni abbiamo accettato di dipendere dagli Stati Uniti per la difesa, dalla Russia per l’energia e dalla Cina per le materie prime”.

Il rifiuto di Elly Schlein e Giuseppe Conte

In alcune storie pubblicate sul profilo Instagram di Mr Marra, ideatore e conduttore di Pulp Podcast, ha pubblicato gli inviti mandati via mail ad altri esponenti politici.

Nelle foto si vede la richiesta di partecipazione per Elly Schlein e per Giuseppe Conte.

“Abbiamo proposto a tutti i partiti italiani spazio per il confronto. Quelli che non avete visto hanno scelto di ignorarci. Ora non piange”, le parole di Mr. Marra presenti nella storia.

Il commento di Tommaso Longobardi

Come riporta l’ANSA, tra i commenti al video, anche quello di Tommaso Longobardi, coordinatore del settore web e social media di Palazzo Chigi.

“Con buona pace di chi pensa che informazione e dibattito debbano restare nelle mani di pochi, confinati sempre negli stessi luoghi, per preservare un’esclusiva che il tempo ha già superato”. La puntata del podcast sarà online tre giorni prima del referendum in programma il 22 e 23 marzo.