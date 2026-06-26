Giorgia Meloni parla di Marine Le Pen e in Francia esplode il caso, ma è colpa di BFM TV: ha tradotto male

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È terminata la visita istituzionale di Giorgia Meloni in Francia. Nel corso della conferenza stampa finale, la premier ha risposto a una domanda riguardante il processo contro Marine Le Pen. Le parole di Meloni sono diventate un caso Oltralpe, ma sono state fraintese. È stata una politica francese a denunciare sui social la traduzione errata effettuata dall’emittente BFM TV.

Le parole di Giorgia Meloni su Marine Le Pen

“Io non conosco i termini giudiziari della causa contro di lei e non sono in grado di giudicarli. Posso giudicare il politico e ho rispetto di Marine Le Pen come ho rispetto di chiunque abbia il consenso dei cittadini, perché la democrazia funziona così”.

Questa la risposta di Giorgia Meloni al giornalista che le chiedeva un parere sulla causa in corso contro la politica francese, condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici europei.

ANSA

“Posso dirle che sono una persona che non crede automaticamente a tutto quello che legge, – ha aggiunto la Premier – perché ricordo che cosa veniva scritto su di me prima che io diventassi Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi preferisco approfondire prima di giudicare gli altri”.

La Presidente del Consiglio ha concluso: “In ogni caso non penso di essere nella condizione di poter dire ai francesi cosa sia meglio per il loro futuro e per loro, perché io non ho gradito quando è stato fatto nei miei confronti e nei confronti degli italiani”.

È una traduzione errata di BFM TV

Non sono state queste, tuttavia, le parole diffuse dalla traduzione dell’emittente locale BFM TV, che ha invece riportato: “Non credo a tutto quello che dice Marine Le Pen”.

A denunciare l’errore sui social è stata Marion Maréchal, leader del partito di destra Identité Libertés, nonché nipote della stessa Le Pen.

“Meloni sottolineava che non bisognava fidarsi di quello che una certa stampa ‘autorevole’ diffonde sul campo nazionale… E Bfm le ha immediatamente dimostrato che aveva ragione a diffidare” ha scritto Maréchal nel post rilanciato anche da Meloni.

L’errore è stato rilanciato anche dall’italiano Vincenzo Sofo, ex parlamentare di FdI e marito di Maréchal, che ha sottolineato come anche la premier italiana sia stata “vittima di campagne diffamatorie condotte da una parte della stampa”.

Com’è andato il vertice Italia – Francia

Incomprensioni a parte, il vertice intergovernativo tra Italia e Francia, il 36esimo nella storia e il primo di Meloni, è andato bene.

L’incontro tra la premier italiana e il corrispettivo francese arriva dopo lunghi anni di silenzio, e ben più di una divergenza.

A ribadire la ritrovata armonia è la stessa Meloni che sui rapporti con Emmanuele Macron afferma: “Le nostre relazioni non sono state glaciali, sono tra persone serie. C’è franchezza anche quando non si è d’accordo”.

Tutti gli accordi raggiunti ad Antibes

Dalla difesa all’energia, fino alle missioni spaziali e alle politiche di contrasto al cambiamento climatico. Sono numerosi gli accordi intergovernativi che Macron e Meloni hanno firmato durante l’incontro di Antibes. Di seguito:

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale : Dichiarazione d’Intenti relativa al rafforzamento della cooperazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri della Repubblica Francese /Dichiarazione Italia-Francia sui mari e l’oceano.

e della : Dichiarazione d’Intenti relativa al rafforzamento della cooperazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri della Repubblica Francese /Dichiarazione Italia-Francia sui mari e l’oceano. Ministero dell’Interno: Intesa amministrativa relativa alla creazione e all’organizzazione di una Squadra Mista in materia di contrasto all’ immigrazione clandestina .

. Ministero della Difesa : Cronoprogramma di Difesa Italia-Francia 2026-2031.

: Cronoprogramma di Difesa Italia-Francia 2026-2031. Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Dichiarazione congiunta sulla collaborazione in ambito spaziale nel quadro del Trattato del Quirinale.

nel quadro del Trattato del Quirinale. Ministero dell’ Agricoltura , della Sovranità alimentare e delle foreste: Memorandum d’Intesa sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche.

, della Sovranità alimentare e delle foreste: Memorandum d’Intesa sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche. Ministero della Cultura: Dichiarazione d’Intenti in materia di patrimonio culturale .

. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Dichiarazione sullo sviluppo dell’asse ferroviario Marsiglia – Nizza – Genova.