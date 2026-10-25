Giorgia Meloni pronta a dimettersi da presidente del Consiglio, l'indiscrezione per le prossime elezioni

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Secondo alcune indiscrezioni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni potrebbe dimettersi a marzo, dopo aver ospitato a Roma il Consiglio europeo che celebra i 69 anni dalla firma di Trattati di Roma, che diede vita alla Cee, precursore dell’Ue. Questa mossa aprirebbe a elezioni anticipate a maggio o più probabilmente a giugno, insieme a quelle amministrative, in cui saranno scelti i sindaci di alcuni dei Comuni capoluogo più popolosi d’Italia.

L’indiscrezione sulle dimissioni di Meloni

Secondo il quotidiano La Repubblica, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe in programma di dimettersi dopo il Consiglio europeo di marzo, in cui si celebra l’anniversario della firma dei Trattati di Roma.

Questo permetterebbe di andare a elezioni anticipate fin da maggio. Più probabilmente, però, il Governo dovrebbe scegliere un “election day” a giugno, accorpando anche le elezioni amministrative.

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Oltre che per il rinnovo del Parlamento, si voterebbe quindi anche per eleggere i sindaci di diversi Comuni, tra cui Milano, Torino, Roma, Napoli e Bologna. Nell’ipotetico nuovo Governo Meloni, Carlo Nordio non ci sarà in veste di ministro della Giustizia, come spiegato dal diretto interessato nel corso di un’intervista.

Perché anticipare le elezioni?

La stessa Repubblica sottolinea che, a livello ufficiale, il Governo continua a ribadire che la legislatura andrà avanti fino alla sua scadenza naturale, che sarebbe a ottobre 2027.

Queste tempistiche sono però problematiche. Per alcune leggi e per i tempi tecnici necessari a indire nuove elezioni, infatti, bisogna aspettare tra i 45 e i 60 giorni dopo lo scioglimento delle Camere per votare.

Si rischierebbe di votare a dicembre, periodo in cui andrebbe approvata la manovra finanziaria per il 2028, la legge più importante dell’anno, che decide come vengono spesi i fondi dello Stato.

Il rischio è quello di complicare molto il lavoro del prossimo Parlamento e del prossimo Governo, rischiando che nessuna delle due istituzioni possa intervenire seriamente sul bilancio del primo anno della legislatura.

Il centrodestra ha un problema con i candidati sindaco

Il centrodestra deve però anche accordarsi su chi candidare a sindaco nelle varie città. In quasi tutte le corse si tratta di una scelta importante, perché il centrosinistra è favorito.

Uno sfidante forte è quindi fondamentale. Per Milano, la Lega continua a spingere per Silvia Sardone e potrebbe riuscire ad avere l’approvazione di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che preferirebbero altri candidati.

Per Napoli, il nome più quotato sembra quello di Pasquale Perrone Filardi, civico e presidente della società italiana di cardiologia. Per Roma potrebbe emergere Roberta Angelilli, vicepresidente del Lazio. A Torino è favorito Maurizio Marrone.