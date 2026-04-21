Giorgia Meloni prova a ricucire con Donald Trump parlando di "amicizia e coraggio, non ci sono rimasta male"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

A distanza di una settimana dall’inizio dello scontro verbale con Donald Trump, la premier Giorgia Meloni è tornata a parlare del suo rapporto col presidente Usa. La leader di Fratelli d’Italia ha scelto di iniziare a ricucire lo strappo confermando di non aver sentito di recente il tycoon, ma sottolineando di non essere “rimasta male” dopo le dure critiche nei suoi confronti, aggiungendo che “il coraggio è dire ciò che si pensa anche quando non si è d’accordo” e sottolineando il concetto di amicizia tra Italia e Stati Uniti d’America.

Giorgia Meloni tende la mano a Donald Trump

Martedì 21 aprile, a margine della visita al Salone del Mobile di Milano, Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti che le hanno chiesto un commento sui rapporti con Donald Trump.

La premier ha ammesso di non averlo sentito “di recente”, aggiungendo che “non ci sono rimasta male” di pensare che il “coraggio” consista nel dire “quello che si pensa anche quando non si è d’accordo”.

ANSA

Meloni ha detto che si aspettava la reazione di Trump dopo le sue critiche, “ma penso che questo non debba far rinunciare le persone a dire quello che pensano anche quando non sono d’accordo. L’amicizia è fatta di questo, il coraggio è fatto di questo“.

La presidente del Consiglio ha comunque sottolineato che lo scontro verbale non ha messo “in discussione i nostri storici rapporti con gli Usa. Gli amici ti danno una mano anche e forse soprattutto quando ti dicono che non sono d’accordo”.

Lo scontro tra Meloni e Trump su Papa e Iran

Lo scorso 13 aprile, Trump si era scagliato contro Papa Leone XIV per la sua “politica estera”, rivendicando il fatto che sia diventato pontefice grazie a lui e dichiarando di preferire il fratello Louis Prevost, “sostenitore del movimento MAGA”.

In Italia, diversi leader di partito si erano schierati contro il presidente Usa, incalzando la premier a prendere le distanze: diverse ore dopo, la stessa Meloni aveva commentato definendo le parole di Trump “inaccettabili“.

Gianfranco Fini, estimatore della premier, aveva dato una sua interpretazione sull’attacco a The Donald: “Ha fatto benissimo, è in pieno delirio di onnipotenza, ha capito che non può che stare con l’Europa”.

Immediata la reazione del tycoon: “Lei è inaccettabile, pensavo avesse coraggio”.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva provato a riportare la pace, spiegando che “in amicizia nulla è insanabile”, sottolineando – così come Antonio Tajani, ministro degli Esteri – la necessità di non rompere i rapporti con gli alleati.

Lo stesso Trump, però, in una successiva intervista a Fox News era tornato alla carica, puntando il dito contro Meloni non tanto sulla questione del Papa quanto sul tema dello Stretto di Hormuz e sulla non concessione della base di Sigonella, funzionale nella guerra Usa all’Iran.

La critica delle opposizioni, da Conte a Renzi

Nei giorni scorsi, l’opposizione nel frattempo è tornata a criticare Giorgia Meloni per i suoi rapporti con Donald Trump.

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, Giuseppe Conte ha dichiarato che la premier “ha sbagliato perché è andata da Trump e ha portato tutto quello che poteva portare”.

Matteo Renzi, a In Onda su La7, domenica 19 aprile ha invece sostenuto: “Penso che Meloni si sia rimangiata tutto, che abbia fatto una scorpacciata di tutte le promesse del passato. Ora ha mollato Trump, oppure è stata mollata da lui, difficile dire chi ha mollato chi… e si rituffa in un asse europeo aperto al Regno Unito che è l’unica possibilità. Di fatto è una banderuola che cerca di portare a casa la pelle e un po’ di consenso”.