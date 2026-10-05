Giorgia Meloni registra il marchio vocale all'Euipo contro i deepfake, arriva dopo Giusy Ferreri e Luca Ward

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giorgia Meloni ha registrato il suo marchio vocale all’Euipo contro i deepfake e i cloni realizzati con l’Intelligenza Artificiale. La mossa della premier, che ha registrato quattro secondi della sua voce in cui pronuncia la frase "Io sono Giorgia Meloni", segue quanto già fatto in passato in Italia dalla cantante Giusy Ferreri e dall’attore e doppiatore Luca Ward.

La mossa di Giorgia Meloni all’Euipo

Nella mattinata di lunedì 5 ottobre, come riportato da La Repubblica, Giorgia Meloni ha registrato il suo marchio vocale all’Euipo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.

Il deposito del marchio (quattro secondi con la frase "Io sono Giorgia Meloni") è stato curato dallo studio legale Mpmlegal stapa, condotto dall’avvocato Marco Mastracci.

Perché Giorgia Meloni ha registrato il suo marchio vocale

La mossa di Giorgia Meloni è finalizzata a contrastare l’utilizzo della sua voce per deepfake e cloni realizzati con l’Intelligenza Artificiale.

Dal momento della sua registrazione all’Euipo, quel marchio sonoro e quel timbro di voce, con le sue inflessioni e caratteristiche riconoscibili, diventano un segno distintivo tutelato contro eventuali clonazioni.

Si tratta di uno stratagemma diverso dal diritto d’autore: registrando il proprio marchio vocale, infatti, non si protegge cosa viene detto bensì il suono che rende riconoscibile chi pronuncia un discorso.

I precedenti da Giusy Ferreri a Luca Ward

La scelta della premier rappresenta una novità per la politica italiana, ma ha alcuni precedenti nel mondo dello spettacolo.

Prima di Giorgia Meloni, infatti, già la cantante Giusy Ferreri e l’attore e doppiatore Luca Ward avevano deciso di registrare il loro marchio vocale per tutelarsi contro le contraffazioni.

Sia Giusy Ferreri che Luca Ward sono professionisti che lavorano con la voce e appare ben chiaro il motivo della loro scelta.

Allo stesso modo, però, anche per la premier è fondamentale tutelare il suo marchio sonoro. La posta in gioco, in ambito politico e governativo, cambia e travalica i confini della tutela dell’identità personale: una voce clonata, infatti, può essere usata per veicolare una dichiarazione che, in realtà, non è mai stata rilasciata, così come una telefonata mai fatta o, più in generale, un audio falso.

Cos’è L’Euipo e come funziona

Un marchio, il design di un prodotto o persino alcune indicazioni geografiche possono avere bisogno di una protezione che superi i confini di un singolo Stato. È qui che entra in gioco l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, conosciuto con l’acronimo EUIPO. Con sede ad Alicante, in Spagna, l’agenzia europea svolge un ruolo centrale nella registrazione e nella tutela di diversi diritti di proprietà intellettuale e collabora con gli organismi nazionali dei Paesi membri. Ma le sue funzioni non si esauriscono nel rilascio di una registrazione: tra cooperazione europea, contrasto alle violazioni e strumenti destinati a imprese e professionisti, il raggio d’azione dell’EUIPO è molto più ampio.