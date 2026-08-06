Giorgia Meloni ricorda Francesco Guccini, le parole al miele e poi la frecciata sulle "dichiarazioni livorose"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giorgia Meloni ricorda Francesco Guccini con parole di stima: “Ho amato profondamente la sua musica”, citando “Cirano” e “Cristoforo Colombo” come capolavori che hanno segnato la sua formazione ideale. Ma chiude con una stoccata: continuerà a cantarlo “nonostante le sue dichiarazioni livorose verso di me”, rivendicando infine la propria libertà di pensiero oltre le divergenze politiche.

Francesco Guccini, le parole di Giorgia Meloni

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati dopo la morte di Francesco Guccini, scomparso a 86 anni nella sua Pavana, è arrivato anche quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La premier ha scelto parole sorprendentemente calorose per un artista con cui negli anni ha avuto più di uno scontro a distanza, sebbene sia noto come già in passato Meloni avesse dimostrato di apprezzare molto il cantautore.

ANSA

In una nota, la premier ha esordito riconoscendo il peso culturale del cantautore emiliano. “Francesco Guccini ha interpretato inquietudini e ideali di generazioni di italiani. E io ho amato profondamente la sua musica e le sue canzoni” ha affermato.

Meloni ha poi mostrato una conoscenza approfondita del repertorio gucciniano: “Conosco a memoria molto dei suoi testi. Splendidi, poetici, lirici. ‘Cirano’ e ‘Cristoforo Colombo’ sono tra le composizioni più belle e profonde della musica italiana, e io gli sono grata per il contributo che ha dato alla mia formazione ideale”.

La stoccata della premier

Meloni ha voluto chiudere però la sua dichiarazione con un affondo che restituisce tutta la complessità del suo rapporto con il cantautore.

“Continuerò a cantare le sue canzoni, e a ringraziarlo per averci regalato delle emozioni” ha scritto. “Lo farò nonostante probabilmente non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me. Perché non mi appartiene e non mi apparterrà mai l’ideologia: sono una persona libera e la libertà di leggere e ascoltare tutto – al di là delle differenze – sarà sempre la mia bussola”.

A cosa si riferisce Meloni con le “dichiarazioni livorose”

Il riferimento di Meloni affonda le radici in anni di frecciate reciproche. Nel 2022, ospite di Diego Bianchi a “Propaganda Live”, Guccini definì la futura premier e i suoi alleati come una destra “fascista”, raccontando anche di aver rifiutato un invito ricevuto da Meloni ad Atreju quando lei muoveva i primi passi in politica.

Poco dopo il cantautore riscrisse un verso di Bella Ciao invitando alla “resistenza” contro Meloni, Berlusconi e Salvini: la premier rispose sui social parlando di “istigazione all’odio”, e Guccini replicò accusando la destra di avere “la coda di paglia”.

Guccini contestò più volte anche l’uso che Meloni faceva delle sue canzoni, sostenendo che “delle mie canzoni non ha capito niente”.