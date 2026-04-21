Giorgia Meloni risponde alle offese di Vladimir Solovyev sulla tv russa, "non può impartire lezioni"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Al diluvio di insulti del conduttore russo Vladimir Solovyev, Giorgia Meloni ha risposto col sorriso e con un testo affidato ai social. “Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà”, ha scritto la premier. Che ha poi rivendicato come al centro del suo agire politico ci sia sempre e solo “l’interesse dell’Italia”.

Giorgia Meloni replica agli insulti di Vladimir Solovyev

“Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà. Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada”, ha scritto Giorgia Meloni.

“Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine”, ha concluso.

Cosa aveva detto Vladimir Solovyev su Meloni

Vladimir Solovyev, noto conduttore della tv russa dal carattere sanguigno e dalla lingua tagliente, aveva rivolto un violentissimo attacco alla premier italiana.

“Questa Meloni è una carogna fascista che ha tradito i suoi elettori, perché si era presentata con tutt’altri slogan. Beh, il tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito anche Trump, al quale in precedenza aveva giurato fedeltà”, aveva detto in russo Vladimir Solovyev, facendo riferimento alla presa di distanza di Meloni dall’attacco che Trump ha mosso al Papa.

Ma non sono mancate le offese in italiano: Giorgia Meloni è stata definita “vergogna della razza umana, idiota patentata, bestia, put****, donnuccia cattiva”.

Chi è Vladimir Solovyev

Solovyev non è uno qualsiasi, ma è la voce del Cremlino nella tv russa e il suo programma “Polnyj Kontakt” (“Full Contact”) va in onda sul canale Rossija 1. Un altro suo programma è il talk show politico “Domenica sera con Vladimir Solovyov”.

Nei suoi elogi a Putin si scioglie in sviolinate mentre nelle critiche ai nemici del regime usa la clava. Solovyev si fa spesso interprete delle intenzioni del Cremlino, enfatizzandole e portandole all’estremo. Ad esempio, quando Putin si disse pronto a valutare ogni opzione nel conflitto con l’Ucraina, Solovyev dedicò parte di una trasmissione a elencare quali città europee sarebbero state potenzialmente cancellate da un attacco nucleare russo.

Ma non è andata sempre così: agli inizi della carriera era considerato un giornalista più indipendente e capace di criticare il potere. Oggi si è trasformato nel megafono di Putin. Se Putin è il cervello del regime, Solovyev rappresenta le corde vocali.

Il conduttore è stato sanzionato dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. I suoi beni all’estero sono stati congelati. In Italia le sue proprietà di lusso sul Lago di Como, del valore di circa 8 milioni di euro, sono state sequestrate nel 2022.