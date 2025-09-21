Giorgia Meloni risponde alle polemiche per la partecipazione a Domenica In: "Per 80 secondi..."

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dopo le polemiche per la partecipazione di Giorgia Meloni a Domenica In, in collegamento dal “Il pranzo della domenica”, è arrivata la risponda della diretta interessata. “Sono intervenuta per circa 80 secondi, eppure qualcuno ha preferito costruire l’ennesima polemica sul nulla“, ha detto la premier riferendosi alle opposizioni.

Cosa è successo a Domenica In

Giorgia Meloni, con il Colosseo sullo sfrondo, si è collegata con Mara Venier per promuovere l’iniziativa Il pranzo della domenica, a sostegno della della candidatura della Cucina italiana all’Unesco.

A fianco di Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli, la premier ha ricordato le domeniche insieme alla famiglia attorno al tavolo, dicendo di aver legato i suoi ricordi alle pastarelle.

IPA

Una comparsata che non è piaciuta alle opposizioni, soprattutto alla segretaria del Pd Elly Schlein, che ha parlato di “spot elettorali sul servizio pubblico”.

La replica di Giorgia Meloni

“La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione ad un videocollegamento con Domenica In, nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi“, ha risposto la Meloni.

La premier ha proseguito: “Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, insieme al Sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me”.

“Un esempio concreto di quanto sia importante che ogni partito politico valorizzi un’iniziativa capace di portare meriti e benefici a tutta l’Italia, raccontando al mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura“, ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia.

“Polemica sul nulla”

Giorgia Meloni ha voluto sottolineare che “nonostante fosse evidente la bontà dell’iniziativa” e “la presenza di amministratori di ogni colore politico, qualcuno ha preferito costruire l’ennesima polemica sul nulla.

Poi una stoccata: “Certo, sono lontani i tempi in cui, nello stesso programma, il premier del Pd si faceva intervistare per 45 minuti. In ogni caso – ha concluso -, noi continueremo a lavorare e valorizzare le eccellenze italiane insieme a coloro che vorranno farlo”.