Giorgia Meloni risponde ancora a Donald Trump: "La mia popolarità non è affar tuo, concentrati sulla tua"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dopo il nuovo affondo di Donald Trump, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha replicato duramente al presidente Usa con una nota ufficiale condivisa sui suoi profili Instagram e social. La leader italiana ha liquidato le dichiarazioni del presidente statunitense definendole attacchi del tutto insensati e privi di logica.

Cosa ha detto Giorgia Meloni a Donald Trump

Il primo ministro non ha usato giri di parole per smontare le tesi del miliardario americano sul presunto calo dei suoi consensi interni.

Giorgia Meloni ha respinto al mittente le insinuazioni, assestando una stoccata diplomatica: “Presidente Trump, questi continui attacchi immotivati sono privi di senso. Per quanto riguarda la mia popolarità, essere sua amica certamente non mi ha aiutata, né essa dipende dal mio rapporto con lei”, ha tuonato la premier.

La leader di Palazzo Chigi ha chiarito al capo della Casa Bianca che il termometro del suo gradimento politico tra gli elettori non è legato a dinamiche d’oltreoceano o a scatti fotografici.

Il consenso, ha rivendicato con orgoglio, deriva esclusivamente dalla sua costante capacità di difendere gli interessi nazionali, suggerendo infine all’interlocutore, con toni perentori, di concentrarsi sulla propria popolarità anziché guardare in casa d’altri.

La stoccata sulla guerra in Iran

Il cuore della replica si è concentrato sulle gravi accuse relative al supporto logistico negato durante le recenti operazioni belliche contro Teheran.

La presidente del Consiglio ha voluto blindare la posizione italiana riguardo al contestato utilizzo delle piste di atterraggio e decollo per le forze armate statunitensi.

Meloni ha ricordato fermamente come le infrastrutture militari siano sottoposte a rigidi trattati bilaterali internazionali che l’Italia ha sempre onorato e rispettato nel corso del tempo.

Con una dichiarazione tranchant, il capo dell’esecutivo ha spento le pretese di Trump di disporre liberamente del territorio italiano.

Meloni ha specificato che tali accordi non potranno essere violati in alcun modo finché lei ricoprirà la carica di Primo Ministro, ribadendo con forza che l’Italia rimane una nazione sovrana e non una colonia subordinata ai desideri geopolitici di Washington.

Il teatrino tra leader di Italia e Usa

Nonostante la gravità dello scontro verbale e le provocazioni subite, la leader italiana ha espresso la volontà di voler mettere la parola fine a questa guerra mediatica sui social network.

Meloni ha infatti annunciato che, dopo questa formale precisazione difensiva, non tornerà più pubblicamente sul tema per evitare di alimentare ulteriori e dannose spaccature interne.

Secondo la visione espressa da Palazzo Chigi, un simile teatrino tra leader alleati non è affatto uno spettacolo all’altezza dei complessi compiti storici e geopolitici che attendono i governi europei e americani.