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Giorgia Meloni saluta la mascotte dei carabinieri in pensione, "Briciola è entrata nel cuore di tutti"

Giorgia Meloni celebra Briciola, la mascotte dei Carabinieri, simbolo di affetto e tradizione per tutti.

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“A margine degli impegni di oggi a Villa Pamphilj, anche una presenza d’eccezione: Briciola, la storica mascotte dei Carabinieri oggi in pensione, simbolo dell’Arma e presenza che negli anni è entrata nel cuore di tutti”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando il video del suo saluto alla cagnetta storica mascotte della Fanfara del quarto Reggimento dell’Arma a cavallo, a margine del picchetto d’onore prima dell’incontro con il presidente della Corea Lee Jae Myung, a Villa Dora Pamphilj.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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