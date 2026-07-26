“Giorgia Meloni sarà presidente della Repubblica”, l’endorsement di La Russa per il post Mattarella

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Secondo Ignazio La Russa, Giorgia Meloni potrebbe essere uno dei prossimi presidenti della Repubblica. L’endorsement del presidente del Senato arriva a tre anni dalla fine del mandato di Sergio Mattarella e tira la volata alla leader di Fratelli d’Italia che, solo poche settimane fa, auspicava che potesse cadere il tabù di un esponente del centrodestra a ricoprire la più alta carica dello Stato.

Ignazio La Russa vuole Giorgia Meloni presidente della Repubblica

In un evento in Toscana, La Russa ha proposto la candidatura di Meloni come prossimo presidente della Repubblica, nel post Mattarella o anche come sostituta di colui o colei che prenderà il posto dell’attuale presidente.

Sarebbe una prima volta per il nostro Paese che mai ha avuto tale carica ricoperta da una donna.

L’endorsement per il Colle

“Secondo me Giorgia Meloni diventerà presidente della Repubblica. Non questa volta ma la prossima, il mio è un augurio e un riconoscimento delle sue capacità. Sarebbe una grande fortuna per l’Italia, dopo Mattarella. Per me sarebbe un bene, un grande bene perché donna, brava e perché partendo da posizioni di difficoltà, è riuscita. Non c’è nessuna ragione per cui questo possa suonare come un allarme”, queste le parole di Ignazio La Russa.

Intervenuto nella rassegna “L’estate del Principe” a Viareggio, il presidente del Senato ha elogiato l’attuale premier e previsto per lei, quindi, un nuovo ruolo ancora più grande per il suo futuro.

Nell’occasione, La Russa è stato chiamato a dare un suo giudizio anche sulle ultime mosse di Roberto Vannacci. “Era nel centrodestra, il vicepresidente di uno dei 4 partiti di centrodestra. Alle Europee ha preso buone preferenze. È stato lui a decidere di uscire dall’arco del centrodestra, e secondo la Lega ha tradito. In tutte le votazioni in cui abbiamo avuto l’occasione di vedere all’opera il suo gruppetto di parlamentari ha votato con la sinistra. Non credo che ci saranno cambiamenti. Ho rispetto per un militare, ma sulle sue posizioni politiche credo di potere dissentire”, ha risposto in merito.

Le intenzioni della premier e il post Mattarella

L’argomento successore di Sergio Mattarella è già caldo nonostante manchino ancora anni al fatidico 2029 quando scadrà il doppio mandato dell’attuale presidente della Repubblica e dunque occorrerà individuare un nuovo profilo per il Colle.

La partita per il Quirinale però è già aperta e tra i papabili si era fatto di recente anche il nome dello stesso La Russa, prima che lui stesso sponsorizzasse Meloni. Dovesse l’attuale premier diventare capo dello Stato sarebbe la prima donna a ricoprire tale ruolo dopo essere stata anche la prima presidente e del governo più longevo della storia. Secondo questa previsione, la leader di FdI potrebbe passare i prossimi due anni ancora a Palazzo Chigi (qualora dovesse il centrodestra vincere le prossime elezioni) e poi trasferirsi al Quirinale.

Della vicenda aveva parlato la stessa Giorgia Meloni in una recente intervista televisiva. “Un presidente della Repubblica di destra? Sarebbe terribile questa eventualità per un certo establishment. Ormai si è dimostrato che le cose possono cambiare. Non è detto che non possa superarsi anche questo altro grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. È una cosa banalissima, cioè che chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri, valeva per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la possibilità di governare e potrà valere per la Presidenza della Repubblica. Ma questo lo decideranno gli italiani alle prossime elezioni Politiche”, aveva detto.