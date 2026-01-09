Giorgia Meloni sbotta in conferenza stampa con la giornalista di Il Domani sul caso Caputi e la villa all'Eur

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Durante la prima conferenza stampa dell’anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un duro botta e risposta con una giornalista di Domani, alzando i toni su alcune inchieste che riguardano direttamente lei e il suo entourage. Invece di limitarsi a rispondere alla domanda posta, la premier ha scelto di ampliare il confronto, contestando il lavoro del quotidiano e parlando di “menzogne” sul caso della villa o la vicenda Gaetano Caputi.

Giorgia Meloni alza i toni con Domani

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa, ha avuto un botta e risposta con una giornalista di Domani. Si tratta della prima conferenza stampa dell’anno, una delle rarissime apparizioni pubbliche e occasioni di scambio con i giornalisti da parte della premier.

Invece di rispondere direttamente alla domanda della giornalista, all’inizio Meloni decide di spostare l’attenzione su altre inchieste del giornale, poi risoltesi in maniera più limpida di quanto si potesse immaginare.

Meloni dichiara: “Mi perdoni, ma ho approfittato per rispondere a una delle tante menzogne e alle accuse infamanti che ho sentito raccontare sul mio conto in questi anni”.

La questione Caputi

La giornalista aveva chiesto a Giorgia Meloni di rispondere su quanto emerso rispetto al suo capo di gabinetto, Gaetano Caputi. La premier ha risposto che Caputi ha denunciato perché ritiene di essere stato spiato. “Su questo chiaramente c’è un lavoro della magistratura e la magistratura ci dirà”, ha affermato.

Ha poi aggiunto che, se Caputi è stato spiato, è difficile che lo abbia fatto lei, perché sarebbe come spiarsi da sola, essendo Caputi il suo capo di gabinetto. A questo punto si rivolge alla giornalista, che rappresenta il giornale che ha dato la notizia su Caputi: “Forse vuole dire lei qualcosa a me su questa vicenda”.

Lo scorso 4 dicembre il tribunale di Roma ha rigettato la domanda di Gaetano Caputi, che aveva chiesto l’accertamento della natura illecita di una serie di articoli pubblicati dal giornale Domani in merito ai suoi affari e ai possibili conflitti di interesse. Secondo Caputi, i giornalisti avrebbero dovuto risarcirlo per presunti danni derivanti dalla lesione della sua immagine e reputazione.

Caputi ha però denunciato anche davanti ai pm di piazzale Clodio, quindi non solo in sede civile, ma anche con una causa penale. I magistrati, indagando, hanno scoperto che il capo di gabinetto di Giorgia Meloni due anni fa era stato spiato da 007 italiani.

La questione della villa

Giorgia Meloni in conferenza ha inizialmente risposto anche a un’altra tematica, una domanda non posta dalla giornalista, ma che la premier ha voluto chiarire: l’accatastamento della sua abitazione, che secondo un’inchiesta non sarebbe conforme. Si trattava di un’inchiesta sempre del giornale Domani, alla quale Meloni ha deciso di replicare:

Nel quartiere dove io abito, fuori dal raccordo anulare, non c’è nessuna casa accatastata a livello A8. Non ce n’era neanche una e ce ne sono di più grandi della mia. In tutto il municipio ci sono due case accatastate A8, e una è la villa di un famoso calciatore con campi da tennis all’interno.

L’inchiesta del giornale puntava a mostrare come la differenza tra la categoria A7 e A8 potesse portare ad agevolazioni in termini di risparmio fiscale di circa 70.000 euro. Giorgia Meloni ha un’abitazione di 433 metri quadri nel quartiere di Mostacciano, a Roma. Si divide in 18 vani, una piscina e due posti auto.

Si tratta di un immobile di valore acquistato nel 2024 e che rientra nella categoria A7. Il giornale aveva mostrato le caratteristiche dell’abitazione all’urbanista Paolo Berdini, che sulla carta aveva dichiarato che l’immobile fosse ascrivibile alla categoria A8 e non A7.