Giorgia Meloni scarica Daniela Santanchè, chieste le dimissioni del ministro per "sensibilità istituzionale"
La premier dice di apprezzare la decisione di Delmastro e Bartolozzi di lasciare i rispettivi incarichi governativi e auspica lo stesso per il ministro del Turismo
La vittoria del “No” al referendum sulla Giustizia ha provocato un terremoto nel governo. Dopo aver espresso apprezzamento per la decisione del sottosegretario Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rinunciare ai rispettivi incarichi, la premier Giorgia Meloni ha auspicato le dimissioni anche del ministro del Turismo, Daniele Santanchè. È quanto si legge in una nota ufficiale di Palazzo Chigi.
La questione delle dimissioni di Daniele Santanchè
A livello istituzionale, le dimissioni di un ministro o di un esponente di governo avvengono sempre su base volontaria. Quando si discute del tema, si sottolinea sempre come si tratti di una questione di “sensibilità” politica.
Nell’attesa di una replica ufficiale, Daniela Santanchè ha proseguito nei suoi impegni ministeriali per tutta la giornata assieme ai suoi collaboratori. Non solo: dal dicastero del Turismo hanno fatto sapere che l’esponente di Fratelli d’Italia ha confermato anche l’agenda per domani e i prossimi giorni.
Tra gli eventi in programma spiccano le riunioni per l’organizzazione del Forum internazionale sul Pet Tourism di maggio a Roma. Giovedì 26 marzo, alle 15, il ministro parteciperà invece al convegno di Assomarinas.
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