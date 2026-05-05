Giorgia Meloni segnala la foto realizzata con l'AI, "in questo caso mi ha migliorata, ma deepfake pericolosi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui propri profili social una foto creata con l’intelligenza artificiale. Questa la ritrae in lingerie. Ci tiene a rimarcare che sia fatta con l’intelligenza artificiale, ma soprattutto che i deepfake sono uno strumento pericoloso perché “possono ingannare, manipolare e colpire chiunque”. La premier aggiunge che lei può difendersi, mentre molte altre persone no.

Giorgia Meloni in lingerie

È stata la stessa Giorgia Meloni a condividere sui propri social un’immagine che la ritrarrebbe in lingerie. La posa non è quella di uno scatto privato, ma di una rivista. Qualcuno sembra averla scambiata per vera.

Giorgia Meloni, infatti, pubblica uno screenshot della foto ritratta in lingerie presa dal profilo di un utente, il cui nome è “Roberto” (il cognome è stato invece censurato), che scrive: “Che una Presidente del Consiglio si presenti in queste condizioni è veramente vergognoso, indegna del ruolo istituzionale che ricopre. Ma lei non sa che cosa è la vergogna”.

Meloni scrive che sono giorni che girano sue foto false, generate con l’intelligenza artificiale ma spacciate per vere da qualche “solerte oppositore”.

Il commento sulla foto

Meloni, prima di tornare sul tema dei deepfake, ha scritto: “Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio“.

Torna poi però sul tema caldo, ovvero che pur di attaccare e di inventare falsità ormai si usa qualsiasi strumento, come quello del deepfake. È sempre Giorgia Meloni a ricordare che si tratta di uno strumento pericoloso perché è capace di ingannare, manipolare e colpire chiunque.

La premier commenta che lei può difendersi, mentre molte altre persone no. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: “Verificare prima di credere, e credere prima di condividere”.

Deepfake: cos’è

Per deepfake, come scrive Treccani, si intende un filmato o una foto che presenta un’immagine corporea o facciale catturata da Internet, rielaborata e adattata a un contenuto diverso da quello originario. Sono spesso utilizzati a fini ricattatori o per screditare un personaggio pubblico mettendolo in una condizione non reale.

È successo a diverse celebrità, da Emma Watson a Daisy Ridley. Con i loro volti sono stati creati dei filmati pornografici, resi disponibili su Internet come reali.

In Italia la legge n. 132 del 2025 ha introdotto all’interno del codice penale l’articolo 612-quater denominato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”. È proprio il caso della creazione di deepfake, che prevede la reclusione da 1 a 5 anni per chi causa un danno ingiusto a una persona pubblicando o diffondendo senza il suo consenso immagini, video o voci falsificate o alterate mediante sistemi di intelligenza artificiale.