Giorgia Meloni sfila a sorpresa con gli Alpini a Gemona del Friuli: “Mi serviva un po’ di orgoglio nazionale”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La premier Giorgia Meloni ha sfilato a sorpresa insieme agli Alpini a Gemona del Friuli. La presidente del Consiglio ha preso parte alla parata delle penne nere in occasione del raduno del 3° raggruppamento Triveneto nel corso della cerimonia per il 50esimo anniversario del terremoto del Friuli. “Avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale”, ha detto Meloni a Telefriuli.

Meloni sfila con gli Apini a Gemona: le sue parole

Subito dopo la parata, intorno alle 12 di domenica 21 giugno, la premier ha lasciato Gemona del Friuli. Intervistata da L’Alpino Tv, Giorgia Meloni ha detto che “gli alpini sono una certezza e per le istituzioni avere questo genere di certezze fa assolutamente la differenza”.

Parlando poi del bisogno di “sano orgoglio nazionale”, la premier ai microfoni di Telefriuli ha spiegato che “se non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare”. Sempre nella giornata di oggi, Giorgia Meloni ha fatto gli auguri alla Guardia di Finanza in occasione del 252esimo anniversario dalla fondazione.

ANSA

Lo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump

Giorgia Meloni è reduce da una settimana segnata dalla polemica con Donald Trump dopo il G7 di Evian. La premier ha replicato al presidente americano, che aveva parlato di Meloni che aveva implorato per avere una foto, smentendo la ricostruzione e sottolineando che “l’Italia è un Paese sovrano” e che “io e l’Italia non imploriamo mai”.

Uno scontro che segna una ulteriore crepa in un rapporto che, dopo la sintonia iniziale, è andato scemando da quando Trump ha accusato l’Italia di non aver fornito supporto per le operazioni militari in Iran e in seguito all’attacco del tycoon contro il Papa.

Tuttavia, come ricostruito in alcuni retroscena, dopo lo scontro Giorgia Meloni avrebbe dato ordine ai suoi ministri di abbassare i toni per cercare di ricucire al più presto lo strappo con Washington.

Il raduno degli Alpini a Gemona 50 anni dopo il terremoto

In attesa di tornare a occuparsi di politica estera, Giorgia Meloni ha preso parte, a sorpresa, al raduno degli Alpini del 3° reggimento Triveneto in corso a Gemona del Friuli.

Un raduno dal sapore particolare, perché cade nell’ambito delle celebrazioni per ricordare il 50esimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì il Friuli. Il terremoto – ricordato come “l’Orcolat”, dal nome di una creatura leggendaria della regione carnica – colpì la regione tra maggio e settembre, con due forti scosse principali, la prima il 6 maggio. L’epicentro fu nell’area di Gemona del Friuli e Venzone.

Il sisma, di magnitudo intorno a 6.5, causò quasi mille vittime, migliaia di feriti e oltre 100.000 sfollati. Molti centri storici furono distrutti, ma la successiva ricostruzione è diventata un modello di efficienza e partecipazione locale.