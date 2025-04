Giorgia Meloni sì dà un voto ma non va oltre il 6, "non sono mai soddisfatta, penso si debba fare meglio"

La premier Giorgia Meloni si è data un voto e dice di non essere soddisfatta di quanto fatto finora, seppur si riconosce dei meriti riguardo all’organizzazione dei funerali del Papa e al ruolo di mediazione tra Unione Europea e Stati Uniti sulla questione dei dazi.

Giorgia Meloni si dà un voto

In un’intervista al Corriere della Sera, Giorgia Meloni ha toccato diversi temi sulla politica estera, interna e soprattutto sugli ultimi quindici intensi giorni che l’hanno vista prima volare negli Usa per parlare con Donald Trump della situazione dei dazi all’Europa e poi alle prese con l’organizzazione dei funerali del Papa a Roma.

Ma alla domanda sul voto che si dà, la premier ha sottolineato che è “sei, come sa chiunque mi conosca”. La leader di Fratelli d’Italia ha spiegato di non essere mai soddisfatta soprattutto di se stessa e di pensare che “si debba fare di meglio e di più. Più si sale e più è facile scendere, ce l’ho presente da sempre”.

Fonte foto: ANSA

Giorgia Meloni

In un momento di grandi cambiamenti, per la presidente del Consiglio è importante sapersi mettere in discussione, capire, trattare e in particolare studiare, cosa che Meloni ha affermato di fare continuamente “perché tutto intorno a noi è in movimento frenetico e non ci si può far trovare impreparati”.

I complimenti per l’organizzazione dei funerali di Papa Francesco

Riguardo all’evento politico e religioso più imponente dell’anno, i funerali di Papa Francesco, la premier è soddisfatta perché l’organizzazione è stata perfetta e “ci ha fatto ricevere complimenti da tutti i Paesi i cui rappresentanti hanno partecipato”.

Alla basilica di San Pietro è poi avvenuto lo storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, al quale Meloni non ha partecipato evidenziando che non c’entrava e non avrebbe mai pensato di andarci, ma che secondo lei potrebbe essere stato “l’ultimo regalo di Papa Francesco”.

Il rapporto con Trump e il ruolo di Meloni nella mediazione

Una decina di giorni fa la presidente del Consiglio è volata negli Stati Uniti per un faccia a faccia con il presidente americano per un confronto che ha definito “franco e a tutto campo”. La premier ha ribadito che i rapporti con The Donald sono molto buoni, di comprensione e di rispetto anche quando non si è d’accordo su alcune questioni.

Sul ruolo di mediazione della leader di Fratelli d’Italia, Meloni ritiene che sia “nella vocazione dell’Italia lavorare per avvicinare il più possibile le due sponde dell’Atlantico per rafforzare l’Occidente”, ma che la situazione non sia semplice.

“Da tempo gli Usa lamentano un surplus commerciale europeo – ha spiegato al Corriere – ma va detto che esiste anche un surplus americano della bilancia dei servizi con l’Europa, oltre al fatto che gli europei investono negli Usa più di quanto loro facciano qui. Per questo sono convinta che un punto di incontro è possibile e necessario”.

Le parole della premier sulla guerra Ucraina-Russia

Uno dei temi di cui ha parlato Giorgia Meloni è poi la questione della guerra tra Kiev e Mosca. La premier ha ribadito che l’Italia resta al fianco dell’Ucraina e che sostiene gli sforzi di Trump per trovare un accordo di pace.

La presidente del Consiglio si è detta felice “che Zelensky si sia detto disponibile a un cessate il fuoco incondizionato, dimostrando che anche l’Ucraina vuole la pace. Ora è la Russia che deve dimostrare la stessa cosa”.

La pace, secondo Meloni, dovrà essere giusta e duratura, ovvero con “solide garanzie di sicurezza. L’Italia ha da tempo fatto la sua proposta: serve una soluzione ispirata all’articolo 5 del Trattato di Washington, anche fuori dal Trattato Nato”.

Gli obiettivi in vista del Primo Maggio

Il Primo Maggio, la festa dei Lavoratori, non sarà un giorno di riposo per la premier che ha rivelato: “stiamo lavorando a qualcosa di estremamente importante per i lavoratori, cioè la loro sicurezza”.

La presidente del Consiglio ha svelato che il governo sta mettendo a punto degli interventi concreti per contrastare le morti e gli infortuni sul posto di lavoro e per farlo si metteranno in campo importanti risorse da usare confrontando “le nostre proposte con quelle dei sindacati e delle associazioni datoriali” per valutare cosa sia più utile per garantire la sicurezza dei lavoratori.