Giorgia Meloni si racconta tra delusione più grande da premier, promessa alla figlia e scontro con Trump

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giorgia Meloni ha parlato di diversi temi politici e privati. A raccogliere le sue confessioni è stato Bruno Vespa, nel libro in uscita il 2 novembre “Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein”. La leader di Fratelli d’Italia, dopo quattro anni da premier, ha dichiarato di avere la coscienza a posto, parlando anche delle difficoltà a coniugare gli impegni da presidente del Consiglio con il tempo da dedicare a Ginevra, la figlia avuta con Andrea Giambruno.

Giorgia Meloni: “La delusione più grande il referendum sulla giustizia”

Nel 2022 Meloni, poco dopo aver ricevuto da Mario Draghi il “campanello del potere”, parlò con Bruno Vespa, confidandogli che nutriva il desiderio che qualcuno la ricordasse in futuro portandole fiori sulla tomba. “Sono in pace con la mia coscienza – ha spiegato di recente la premier al giornalista – Non avrei potuto spendermi di più, sacrificare di più, per meritare quel mazzo di fiori. E dopo quattro anni al governo non ho cambiato idea sulla politica: ha senso solo quando è concepita come una missione, come un servizio ai cittadini. Senza questa idea della politica, il potere ti corroderebbe”.

Meloni ha aggiunto che il potere fine a sé stesso non le interessa. “Io – ha riflettuto – accetto questo impegno solo se penso di poter fare qualcosa di buono per gli italiani, e per lasciare a chi verrà dopo di noi un’Italia migliore di quella che ci è stata affidata”. Spazio poi ai momenti di maggiore soddisfazione e a quelli di maggiore delusione da quando guida il governo.

“Il paradosso dei momenti di maggiore soddisfazione – ha spiegato – è che molto spesso non puoi condividerli con il grande pubblico. Una trattativa impossibile sulla quale spunti il risultato, quello che un omologo può dirti riservatamente su come vedeva l’Italia ieri e come la vede oggi, la domanda del giornalista straniero che tradisce come oggi si guardi spesso all’Italia come a un parametro. Le volte che il tuo lavoro ha messo al sicuro l’Italia, anche se nessuno conosce il colpo che hai parato, e quindi nessuno lo riconoscerà”.

Per quanto riguarda la delusione, ha citato il risultato sul referendum sulla giustizia: “Non per la sconfitta in sé — nella mia vita ho perso molte più elezioni di quante ne abbia vinte — ma per il significato che quella sconfitta aveva, che è stato grave per almeno tre ragioni”. Secondo Meloni all’Italia serve una riforma della giustizia, “ma sarà ora molto più difficile farla e, soprattutto, mettere un argine alle degenerazioni delle correnti politicizzate”.

La seconda ragione “è che la campagna referendaria ha dimostrato che troppo spesso il racconto conta più del merito. Non importa quello che stai facendo, ma quello che dicono che stai facendo, anche se non è vero. È un’evidenza alla quale non mi piegherò mai, ma il risultato del referendum racconta questo”.

E ancora: “Infine, la bocciatura della riforma della giustizia ha fatto tornare una grande contraddizione di questa Nazione: gli italiani chiedono a chi governa che le cose cambino, che si risolvano le tante inefficienze che affliggono la vita di tutti i giorni, ma al dunque, quando la posta diventa importante, spesso temono il cambiamento e frenano. Poi, però, continuano a prendersela con chi governa per le cose che non funzionano”.

Meloni: “Ci sono giorni in cui vedo mia figlia un’ora al massimo”

Meloni, da quando è premier, ha inevitabilmente meno tempo da dedicare alla figlia. “L’allontanamento reciproco lo soffriamo sempre – ha raccontato – Ci sono giorni in cui mia figlia riesco a vederla un’ora al massimo, altri che esco quando dorme e rientro che già dorme. Non riguarda semplicemente i viaggi, accade anche quando siamo a Roma. Per questo cerco di rendere il più possibile il nostro tempo insieme unico. L’estate scorsa siamo state io e lei da sole tre giorni alla Maddalena a fare snorkeling. Eravamo così felici di essere da sole, io e lei, a cercare i pesci, farci gli scherzi e raccontarci i nostri segreti. Le ho promesso che le dedicherò più momenti come questo”.

Gli attriti con Donald Trump: ” Non ho ancora capito da cosa si sia generato il malinteso”

La premier ha parlato anche degli attriti avuti con Donald Trump. “Francamente – ha osservato – non ho ancora ben capito da cosa si sia generato quel malinteso. L’utilizzo delle basi è regolamentato da accordi bilaterali che l’Italia ha sempre rispettato alla lettera, anche nel momento in cui ha fatto presente che non avremmo potuto autorizzare operazioni cosiddette “dinamiche” senza i passaggi previsti dalla nostra Costituzione. Per questo mi sono limitata a ribadire che l’Italia è una Nazione sovrana: tutto qui”.

Meloni ha poi sottolineato che tra Nazioni amiche e alleate si può discutere e non essere d’accordo e, quando accade, è opportuno dirlo come avvenuto sulla guerra in Iran. Ha quindi ribadito che la cosa più importante è che, al di là delle polemiche, si continuino a fare insieme le cose che servono.

“Ne cito una tra tutte: l’Italia ha appena aderito alla cosiddetta “Pax Silica”, l’iniziativa americana per creare un’alleanza tra Nazioni amiche sulle materie prime critiche, la sfida più grande in questo momento per ridurre le nostre dipendenze strategiche. È un’iniziativa positiva e l’Italia ci vuole entrare da protagonista. E intanto il nostro export verso gli Usa cresce nonostante i dazi, anche grazie all’Italia, che si è spesa per evitare una guerra commerciale. Lealtà, rispetto reciproco e pragmatismo sono la ricetta di un rapporto transatlantico virtuoso”, ha concluso.