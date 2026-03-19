Giorgia Meloni si sfoga prima di Pulp Podcast con Fedez e Mr Marra, replica alle critiche: "Il sospetto è uno"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In attesa della pubblicazione su YouTube della puntata di Pulp Podcast, il format condotto da Fedez e Mr Marra, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con un messaggio condiviso sui propri canali social alle critiche trasversali ricevute negli ultimi giorni per la sua partecipazione e per il suo costante rifiuto di confronto nelle sedi opportune: “A questo punto il sospetto è uno”.

Giorgia Meloni ospite a Pulp Podcast

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ospite di Pulp Podcast, il format condotto da Fedez e Mr Marra, pubblicato online oggi, giovedì 19 marzo. L’episodio arriva in un momento politicamente sensibile, perché cade a ridosso del voto sul referendum.

Proprio per questo, l’uscita ha innescato una discussione immediata che non riguarda solo ciò che Meloni dice, ma anche dove lo dice: un podcast molto seguito (soprattutto online) e percepito da una parte del pubblico come un contesto più “controllabile” rispetto a un’intervista giornalistica tradizionale o a un confronto con domande tecniche e incalzanti.

ANSA

In pratica, prima ancora dei contenuti, il caso è diventato la scelta del canale e l’effetto comunicativo di una premier che decide di parlare in un format pop, con ampia circolazione social, invece che nelle sedi dove il contraddittorio è strutturato e inevitabile.

Le polemiche per l’assenza di contraddittorio

L’ospitata di Giorgia Meloni a Pulp Podcast ha acceso una critica che va oltre il format scelto e il tempismo a ridosso del referendum, come si evince anche nei commenti sotto il post della premier, dove c’è chi contesta anni di interviste selezionate e di rifiuto del confronto “duro” con giornalisti e tecnici.

Proprio per questo l’intervista con Fedez e Mr Marra viene letta da chi contesta la strategia come l’ennesimo passaggio in una comunicazione “disintermediata”, con molta esposizione sui canali personali e meno disponibilità a interviste difficili, conferenze stampa strutturate o confronti “alla pari” con contraddittorio reale

Sullo stesso punto insiste Selvaggia Lucarelli, che nel suo intervento sul Fatto usa un paragone diretto: “Fedez fa Fedez. Il problema è Giorgia Meloni che fa Chiara Ferragni.”

La risposta di Giorgia Meloni alle critiche: “Il sospetto è uno”

Prima della pubblicazione della puntata, Giorgia Meloni ha risposto con un messaggio sui suoi canali social, scegliendo di replicare alle critiche in modo diretto e personale.

La premier ha scritto: “Quando non parlo, dicono che scappo. Quando parlo, contestano il luogo, il mezzo e pure chi mi intervista. A questo punto il sospetto è uno: che preferirebbero semplicemente che io non esistessi”.

“Mi spiace, ma su questo non posso accontentarli – conclude poi la presidente del Consiglio nel suo post – Posso però invitarli a una cosa più semplice: guardare la puntata prima di commentarla”.