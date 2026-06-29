Giorgia Meloni sull'ipotesi del presidente della Repubblica di destra: "Cose possono cambiare, sfatiamo tabù"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giorgia Meloni apre alla possibilità che in futuro il Presidente della Repubblica possa provenire dal centrodestra, sostenendo che anche questo presunto “tabù” possa essere superato dopo l’elezione del primo premier di destra della storia repubblicana. Le dichiarazioni hanno acceso il confronto politico, con la replica (fra i primi) di Matteo Renzi.

Cosa ha detto Giorgia Meloni

L’ipotesi di un Presidente della Repubblica espresso dall’area di centrodestra non dovrebbe più essere considerata un “tabù”. È questo il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante un’intervista alla trasmissione “10 Minuti” di Rete 4, condotta da Nicola Porro.

La premier ha sostenuto che, dopo l’elezione del primo capo del governo proveniente dalla destra nella storia della Repubblica, anche l’eventualità di un capo dello Stato appartenente alla stessa area politica dovrebbe essere considerata una normale evoluzione della democrazia italiana.

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“Si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare” ha risposto la premier alla domanda che lo stesso Porro ha definito terribile. “Non è detto che non possa superarsi anche questo altro grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri”.

Nel corso dell’intervista la presidente del Consiglio ha anche osservato che tale prospettiva potrebbe risultare “terribile” soltanto per “un certo establishment”, lasciando intendere che, a suo avviso, persistano resistenze culturali verso la piena legittimazione della destra nelle principali istituzioni della Repubblica.

Il tweet di Matteo Renzi

Le dichiarazioni della premier hanno immediatamente alimentato il dibattito politico e sono state commentate anche sui social. Matteo Renzi ha rilanciato su X il tema del Quirinale, inserendo le parole della presidente del Consiglio nel più ampio confronto tra maggioranza e opposizione sulle prospettive istituzionali del Paese.

“Giorgia Meloni scopre le carte: vuole il Quirinale per sé o per un suo fedelissimo” ha postato Renzi. “Chi divide il centro sinistra è complice di questo disegno e alleato della destra”.

È vero che il Presidente della Repubblica è sempre di centrosinistra?

L’affermazione di Meloni richiede una precisazione storica. Non è corretto sostenere che tutti i Presidenti della Repubblica siano stati eletti dall’area di centrosinistra: nella storia repubblicana sono stati scelti capi dello Stato con provenienze politiche differenti.

Luigi Einaudi era un liberale; Giovanni Gronchi apparteneva alla Democrazia Cristiana; Antonio Segni rappresentava anch’egli la DC in una posizione moderata. Giovanni Leone proveniva dalla Democrazia Cristiana, così come Francesco Cossiga.

In seguito, Oscar Luigi Scalfaro è stato un presidente riconducibile all’area di centrodestra della DC, ma dalla metà degli anni Novanta si avvicinò molto di più all’area progressista. Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella, invece, sono stati eletti con un largo consenso parlamentare pur avendo percorsi istituzionali vicini all’area progressista o di centrosinistra negli anni precedenti. Giorgio Napolitano proveniva infine direttamente dal Partito Comunista Italiano e dai Democratici di Sinistra.

È possibile, quindi, che l’affermazione di Meloni si leghi direttamente a una considerazione sugli ultimi presidenti in ordine cronologico, e in generale all’impostazione del Quirinale a partire da Tangentopoli in poi (1992). Dopo la fine della Prima Repubblica, infatti, il centrosinistra ha spesso avuto un peso decisivo nell’elezione dei capi dello Stato grazie agli equilibri parlamentari.