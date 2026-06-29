Giorgia Meloni torna sull'attacco di Donald Trump: "Non mi faccio mancare di rispetto da nessuno"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Giorgia Meloni è tornata sui recenti battibecchi e sui presunti retroscena che riguardano il suo rapporto col presidente Usa Donald Trump. Intervistata da Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4, la premier ha precisato di essere una persona che non si fa “mancare di rispetto da nessuno”.

Giorgia Meloni su Donald Trump

“Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri”, ha dichiarato la premier Meloni.

Che ha aggiunto: “Sono una persona che crede che l’Occidente sia più forte unito, che crede che l’Italia sia più forte in un Occidente unito e ha lavorato e continua a lavorare per questo”.

Poi l’inciso su Trump: “Dopodiché però i rapporti solidi si fondano anche sulla franchezza, e io sono una persona franca. Ero una persona franca ieri, sono una persona franca oggi, sono una persona che non si fa certamente mancare di rispetto da nessuno, come non manca di rispetto a nessuno”.

Facciamo un passo indietro: intervistato al telefono dal giornalista Daniele Compatangelo, Trump si era riferito a Meloni in termini poco lusinghieri (“Ha supplicato per una foto con me, mi ha fatto pena”). Meloni, poco dopo, ha pubblicato un video sui social: “Io e l’Italia non imploriamo mai“.

Trump e il dito di Meloni

Alcuni commentatori, sia in Italia che all’estero, lo ricordiamo, hanno ipotizzato che i recenti attacchi di Trump siano stati fomentati dall’immagine di Meloni che, a colloquio col presidente Usa all’ultimo G7, pare puntargli un dito contro come a fargli una ramanzina. Trump, in sintesi, non avrebbe apprezzato l’immagine divenuta praticamente un meme mondiale.

Migliaia di utenti, sparsi per i cinque continenti, hanno postato commenti di questo tenore (che si procede a tradurre): “Ho una moglie italiana e so esattamente cosa sta passando il povero Trump”, “Livello di rancore: donna italiana”, “Non vorrei essere nei panni di Donald in questo momento”, eccetera.

Il conduttore Nicola Porro ha chiesto di quel dito alla diretta interessata, che ha replicato così: “Non indicavo, stavo parlando, poi io gesticolo parecchio“.

Gli altri argomenti

Nel salotto di Porro, la premier ha toccato vari temi: dal suo rapporto col presidente francese (“non ho mai litigato con Macron“) all’ipotesi di un Presidente della Repubblica di destra: per la premier è possibile “infrangere anche questo tabù, perché chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore”.

Meloni ha poi commentato le frasi del segretario Nato Mark Rutte sui voli Usa partiti dall’Italia verso l’Iraq: “Quei i voli rientrano nelle normali attività previste in Italia e il loro numero è più basso rispetto al passato. Un’informazione data così può essere male interpretata, bisogna essere cauti, Rutte è stato un po’ approssimativo”.

Spazio anche per un riferimento a Roberto Vannacci, il leader di Futuro Nazionale: “Non c’è grande differenza tra lui e le opposizioni”.

Poi un accenno al tema caldo del momento, la remigrazione: “Per me sono rimpatri volontari assistiti che già facciamo. Si può dire che in Europa sui rimpatri c’è stato un cambio di marcia da quando ci siamo noi?”.