Giorgia Meloni va al Quirinale da Sergio Mattarella dopo le frasi di Bignami mentre FdI difende Belpietro

Mercoledì 19 novembre Giorgia Meloni è salita al Quirinale per un incontro con Sergio Mattarella. La premier ha pensato che fosse necessario dopo la tensione creatasi tra la presidenza della Repubblica e Fratelli d’Italia, nata dopo le esternazioni di Galeazzo Bignami in seguito all’articolo di Maurizio Belpietro su La Verità. Il capogruppo dei deputati FdI, infatti, aveva chiesto una “smentita” in merito al presunto complotto ordito dai consiglieri del Capo dello Stato per far saltare il Governo e fermare l’ascesa del centrodestra. Tutto questo mentre, sui social, FdI pubblica un post di sostegno a Belpietro.

L’incontro al Quirinale

Sarebbe stata Giorgia Meloni, secondo quanto riferito da ANSA, a telefonare al presidente Sergio Mattarella per fissare un incontro al Quirinale.

La premier, appena rientrata a Roma da Mestre – dove si era recata per la campagna elettorale per le Regionali in Veneto -, è stata immediatamente accolta dal Capo dello Stato.

ANSA La premier Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, presidente della Repubblica

Quanto è durato il colloquio tra Meloni e Mattarella

La presidente del Consiglio è salita al Colle intorno alle ore 12:45.

Secondo ANSA, ha poi fatto ritorno a Palazzo Chigi intorno alle 13:30: il colloquio, quindi, sarebbe durato circa 30 minuti.

Cosa ha detto Meloni a Mattarella

Meloni avrebbe espresso a Mattarella il rammarico per le parole “istituzionalmente e politicamente inopportune“, scrive ANSA citando fonti di Palazzo Chigi, pronunciate in un contesto pubblico dal Consigliere Francesco Saverio Garofani e riportate da La Verità.

L’incontro avrebbe avuto lo scopo di “rimarcare che non esiste alcuno scontro istituzionale”.

I due avrebbero anche parlato di molti dossier internazionali aperti in vista della partecipazione di Meloni al G20 di Johannesburg e alla conferenza Unione europea-Unione africana in Angola.

La frecciata di Bonelli alla premier

Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha commentato il faccia a faccia augurandosi che la premier “abbia portato le scuse e il rammarico per quanto accaduto. In questa vicenda Fratelli d’Italia ha dimostrato di non avere una classe dirigente all’altezza del governo del Paese, né alcun senso dello Stato”.

E ancora: “Temo che in Fratelli d’Italia si viva il ruolo del Presidente della Repubblica come un peso, e quanto fatto da Bignami è semplicemente irresponsabile. Risulta inoltre difficile immaginare che le sue dichiarazioni non fossero note alla presidente del Consiglio”.

La solidarietà di FdI a Maurizio Belpietro

Contestualmente, FdI sui social ha mostrato solidarietà a Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, autore dell’editoriale che ha scatenato il putiferio.

L’attacco del partito è “alla sinistra”, descritta come un soggetto che vuole “censurare e imbavagliare” un certo tipo di giornalismo.

In realtà, però, l’attacco più duro alla ricostruzione di Belpietro era arrivato proprio dal Quirinale.

Belpietro stesso, in un altro editoriale pubblicato mercoledì 19 novembre, ha criticato l’operato del Colle.