Giorgia Rota e Alessandro Aresi morti nella valanga sull'Aphubel, chi erano i due italiani travolti dalla neve

La valanga verificatasi sabato scorso sul massiccio dell’Alphubel, che sorge sulle Alpi svizzere nella regione di Tasch, ha causato la morte di due alpinisti italiani, entrambi lombardi. A perdere la vita sono stati la 29enne Giorgia Rota di Cesano Maderno, in Brianza, e il 30enne Alessandro Aresi di Lacchiarella, nel Milanese. I servizi di emergenza dell’organizzazione cantonale di soccorso del Vallese si sono precipitati sul posto, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei ragazzi. La Procura ha aperto un’inchiesta.

Valanga sull’Aphubel, morti gli alpinisti Giorgia Rota e Alessandro Aresi

I due giovani sono stati identificati ufficialmente dalla polizia cantonale dopo che nelle scorse ore i loro familiari si sono recati sul posto.

Lo smottamento che ha provocato la tragedia si è verificato sabato 17 maggio. Sia Giorgia sia Alessandro non erano escursionisti alle prime armi. Sono stati sorpresi e travolti fatalmente dalla valanga scatenatasi a circa 4.000 metri di quota, mentre stavano salendo verso la vetta.

Fonte foto: ANSA Un’immagine delle Alpi innevate

L’amore per la montagna di Giorgia e Alessandro

Alessandro, che amava la montagna e i viaggi, era specializzato in Marketing e Comunicazione e aveva una società che confezionava video professionali per il settore agricolo.

Giorgia Rota era una chimica di laboratorio e appassionata di naturopatia. Le piaceva mostrare il suo amore per la natura anche sui social dove aveva un profilo Instagram chiamato “Giorgiafacose” su cui postava gli scatti dei suoi tanti avventurosi viaggi.

Dal profilo della donna, si evince che aveva raggiunto anche mete lontanissime, spingendosi in India e in Africa. Immancabili anche le foto delle sue scalate in montagna.

I messaggi di cordoglio

Giorgia conosceva Alessandro Aresi con il quale aveva pubblicato una foto di una scalata al Pizzo Cassandra, parete Nord-Ovest. “Foto di Alessandro, super socio per una super salita (e super discesa su ghiacciaio)”, scriveva la 29enne dopo l’avventura con il giovane.

Quella pagina Instagram che sprizzava gioia e vita da ogni immagine ora sta facendo incetta di messaggi di cordoglio. Tanti i conoscenti e gli amici delle vittimi che stanno esprimendo il loro dolore per il dramma avvenuto sulle alpi svizzere.

“Non vedo l’ora di salire sulla prossima cima e dedicartela”, scrive ad esempio una donna.