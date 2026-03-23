Giorgia Soleri accende i riflettori sull'Endobelly, la pancia da endometriosi: quali sono i sintomi e le cure

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Nessuna gravidanza, né tantomeno un aumento di peso dovuto all’alimentazione. La “pancia” di Giorgia Soleri è dovuta all’endometriosi, una malattia neuroinfiammatoria complessa da diagnosticare a trattare, e cronica. La influencer e attivista milanese, però, ha dovuto chiarire i motivi delle sue forme, non senza polemiche, di fatto ponendo attenzione alla cosiddetta endobelly e sottolineando l’importanza dell’informazione, oltreché del rispetto per il corpo altrui.

“Non sono incinta, sono malata”, ha spiegato dal proprio account sociale Soleri, in un lungo post in cui chiarisce: “Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, e nonostante colpisca 1 donna su 9, la si conosce troppo poco e se ne parla ancora meno. Lo dimostra la domanda in sovrimpressione, scelta casualmente tra le centinaia simili che quotidianamente ricevo da anni, online e offline. Perché quella pancia gonfia che vedete ripresa e che ai più rimanda a un immaginario legato alla maternità, per tante di noi si chiama endobelly. Letteralmente pancia da endometriosi. La 30enne ha anche raccontato come “il gonfiore addominale è solo uno degli innumerevoli sintomi, spesso invalidanti, di questa malattia subdola. Un altro è quello di poter soffrire, secondo le stime nel 40%/50% dei casi di endometriosi, di infertilità o sub-fertilità. Questo significa che se io fossi alla ricerca di una gravidanza che non arriva, quella domanda avrebbe potuto spezzarmi”.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità soffrono di endometriosi circa 1,8 milioni di donne in Italia, ma il numero potrebbe essere sottostimato, perché le diagnosi possono non arrivare o arrivare in modo molto tardivo, come conferma Soleri: “Io non voglio essere bella. Voglio essere ascoltata, creduta, curata. Voglio essere vista dal sistema sanitario e tutelata dalle istituzioni. Voglio più formazione, azione, sensibilizzazione. Voglio più ricerca, voglio una cura. Voglio che le prossime sorelle di dolore non debbano aspettare una media di 10 anni per avere una diagnosi, sentendosi additare lungo il percorso come matte, ansiose, bugiarde, isteriche. Perché nessuna di loro debba più vivere questo incubo, o giustificarsi davanti a domande come questa”.

L’intervista a Francesca Fasolino Forcione, presidente dell’Associazione ALICE Odv, Associazione Lotta Italia per la Consapevolezza sull’Endometriosi.

Come associazione, voi vi occupate dell’endometriosi. Come definirebbe questa malattia?

“L’endometriosi è una malattia neuro-infiammatoria, cronica e complessa che coinvolge tutto il corpo. Si manifesta quando un tessuto simile a quello che normalmente riveste l’interno dell’utero cresce in altre parti dell’organismo, come ovaie, intestino, polmoni, nervi o altri organi, causando infiammazione, dolore e danni ai tessuti”.

Perché si parla ancora così poco di endometriosi?

“Il problema è proprio questo: nonostante colpisca circa 1 persona su 5 tra quelle assegnate femmina alla nascita, se ne parla ancora troppo poco. Per anni, infatti, il dolore femminile è stato sottovalutato o considerato “normale”, e questo ha portato a ritardi nella diagnosi e a una scarsa consapevolezza generale”.

Cos’è l’“endobelly”?

“Con il termine endobelly si descrive un gonfiore addominale molto evidente, spesso doloroso, legato allo stato infiammatorio provocato dalla malattia. L’addome può apparire improvvisamente teso e gonfio, accompagnato da dolore e disturbi intestinali. È un sintomo che genera un forte impatto sulla qualità della vita quotidiana”.

Come diagnostica la malattia e a età, solitamente?

“L’endometriosi può comparire già in adolescenza, ma purtroppo la diagnosi arriva spesso dopo molti anni. Parliamo anche di 10- 12 anni di ritardo diagnostico. Per la diagnosi sono fondamentali visite ginecologiche con medici esperti della patologia, ecografie transvaginali e, nei casi più complessi, la risonanza magnetica. Una diagnosi precoce è fondamentale per gestire meglio la malattia e ridurne l’impatto fisico e psicologico”.

Quali sono le cure attualmente disponibili per l’endometriosi?

“Ad oggi non esiste una cura definitiva, ma esistono diverse strategie per gestire la malattia. I trattamenti richiedono un approccio multidisciplinare e includono terapie ormonali, farmaci per la gestione del dolore, alimentazione e attività sportiva mirate che riducono il livello dello stato infiammatorio. L’intervento chirurgico deve sempre rimanere l’ultima spiaggia”.

Occorre, quindi, sempre valutare il singolo caso, con le sue peculiarità?

“Esatto. Ci tengo a precisare che ogni persona affetta da endometriosi vive un percorso diverso: per questo è importante un approccio personalizzato che coinvolga la cura del corpo nella sua totalità”.

Il caso di Giorgia Soleri ha riacceso l’interesse per questa malattia, ma ha anche sollevato un problema, che ha a che fare con forme di pregiudizio e stigma che spesso accompagnano chi soffre di endometriosi. È così?

“Purtroppo sì, il pregiudizio esiste ancora. Il dolore mestruale viene spesso minimizzato, come se fosse qualcosa da sopportare in silenzio. Questo atteggiamento può ritardare la diagnosi e impedire a chi soffre di ricevere il giusto supporto, con conseguenze non solo fisiche, ma anche emotive, sociali e lavorative. Parlare di endometriosi è quindi fondamentale per rompere il silenzio e migliorare la qualità della vita di chi ne è colpito”.