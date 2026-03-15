Giorgia Venturini, l'intervista alla conduttrice di X Style su Canale 5: “La stessa ragazza di sempre”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, anche dopo anni trascorsi sotto i riflettori, non smettono di interrogarsi su chi siano davvero. Non sul personaggio, non sull’immagine pubblica, ma sulla parte più silenziosa e fragile di sé: quella che resta quando si spengono le luci, quando il lavoro finisce, quando le definizioni esterne non bastano più. Parlare con Giorgia Venturini, conduttrice su Canale 5 di X Style e voce di Radio Monte Carlo, significa entrare proprio in questo spazio. Uno spazio in cui l’identità non coincide con il ruolo, ma con un percorso umano fatto di memoria, carattere, ferite e scelte quotidiane. Nel corso di quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, emerge il ritratto di una donna che non ha mai sentito il bisogno di reinventarsi per piacere agli altri. Giorgia Venturini racconta di sentirsi ancora la stessa ragazza di sempre, cresciuta con valori molto chiari e con una certa idea di coerenza che negli anni è diventata quasi una disciplina personale. Essere se stessi, anche quando sarebbe più facile adattarsi. Non cambiare tono o postura a seconda di chi si ha davanti. Restare fedeli a un modo di stare al mondo che ha radici profonde. Ma questa apparente solidità convive con una fragilità che lei stessa riconosce senza difese: la famiglia. Il legame con la madre, che continua a guidarla come una traccia invisibile; l’esperienza della maternità, con tutte le insicurezze che porta con sé; il desiderio di costruire relazioni che non si esauriscano nella superficie. In questo equilibrio tra forza e vulnerabilità si intravede la dimensione più autentica della sua storia. Giorgia Venturini parla di bellezza, di lavoro, di amore e di responsabilità con una lucidità che sorprende proprio perché non cerca mai la risposta perfetta. Piuttosto prova a mettere ordine nei pensieri, a dare un nome alle emozioni, a riconoscere quello che la vita ha lasciato dentro. È un racconto che non procede per slogan, ma per riflessioni: su cosa significhi crescere senza tradire la propria identità, su quanto pesino le parole e i giudizi degli altri, su quanto sia difficile e allo stesso tempo necessario imparare a chiedere aiuto. Ne emerge un ritratto complesso e umano, in cui il successo professionale resta quasi sullo sfondo rispetto a una domanda più grande: come si resta fedeli a se stessi mentre la vita cambia, mentre arrivano nuove responsabilità, mentre il tempo costringe a ridefinire ciò che conta davvero. È da qui che parte questa conversazione. Non da Giulia Venturini personaggio pubblico ma dalla persona. E dalla convinzione che crescere non significhi diventare qualcun altro, ma avere il coraggio di restare ciò che si è. Senza sfumature di grigio.

Se dovesse raccontarsi a qualcuno non come personaggio televisivo ma come persona, di Giorgia Venturini come essere umano cosa rimane?

“È una domanda su cui ho riflettuto spesso, anche parlando con gli amici più intimi. Se mi guardo dall’esterno, se ripenso al mio percorso di vita e alla mia crescita, continuo a vedermi sempre uguale. Certo, sono cresciuta, sono maturata, sono diventata donna. Però, quando mi osservo oggi, vedo ancora quella bambina, quella ragazzina che ha fatto passi avanti, ha vissuto esperienze, ma non ha cambiato il proprio modo di essere, né il modo di rapportarsi agli altri e alla vita. Questo è un aspetto di me che apprezzo molto: nemmeno il mio percorso e la crescita professionale mi hanno trasformata in un’altra persona. Rimango quella ragazza di paese che ha semplicemente fatto più esperienze e costruito un bagaglio di conoscenze più ampio ma con quell’anima che è, invece, rimasta la stessa. È una caratteristica che apprezzo molto di me. Non amo chi si trasforma completamente, chi diventa un’altra persona: è un atteggiamento che critico spesso. Per questo, anche se sono molto severa nei giudizi verso me stessa, questa parte di me la guardo con piacere”.

Che cosa sognava quella ragazza di paese?

“Ricordo che alle elementari, forse in seconda o in terza, alle maestre che facevano la classica domanda, ‘Che cosa vuoi fare da grande?’, la mia risposta fu chiara: l’attrice. Il mondo dello spettacolo mi ha sempre affascinata. Crescendo, intorno agli otto o nove anni, organizzavo anche piccole sfilate in casa: come una modella, era quella la mia passerella. Quell’universo mi ha sempre attratta. In qualche modo ci sono cresciuta dentro, come se fosse parte del mio DNA. Sognavo in grande, come fanno tutti i bambini. C’è chi sogna di diventare veterinario, chi astronauta. Il mio sogno era questo. E oggi sono contenta, perché in qualche modo ho seguito quella direzione”.

Da dove nasce invece la forte autocritica nei confronti di se stessa?

“Non saprei dire esattamente da dove nasca. So però di aver sempre avuto un giudizio molto critico. Ho sempre cercato di essere una persona con la schiena dritta, se posso definirmi così. Siccome ho giudizi anche severi verso il prossimo, verso gli atteggiamenti che le persone assumono nella vita e verso il modo in cui si comportano, applico questi stessi criteri prima di tutto a me stessa. Cerco sempre di non uscire mai di carreggiata e di restare fedele ai valori che mi hanno accompagnata nella crescita. Forse questa rigidità nasce proprio da lì”.

Se dovesse indicarne alcuni fondamentali, quali sono i valori principali con cui è cresciuta?

“Il primo valore, per me, è la famiglia. Lo è sempre stato. Anche perché mia madre ha sempre messo la famiglia al primo posto, ragione per cui credo moltissimo nella famiglia. L’ho detto anche in altre interviste: oggi, a mio avviso, si tende a essere molto superficiali. Si costruisce una famiglia, poi si discute, si litiga, si chiude tutto e si ricomincia con un’altra persona. Su questo sono molto critica. Se ho costruito una famiglia, l’ho fatto da adulta e dopo molte riflessioni. Certo, nella vita può succedere di tutto. Ma prima di rompere qualcosa, proverei molte volte a ripararla. Un altro valore molto importante è l’onestà. L’onestà intellettuale verso gli altri, ma prima ancora verso me stessa. Raramente prendo in giro le persone. Raramente racconto storie che non esistono. L’onestà intellettuale, secondo me, è davvero un valore fondamentale. E poi c’è l’amicizia. Ho pochissimi amici. Conosco molte persone, ho tante conoscenze: posso uscire a cena con tante persone e frequentare ambienti diversi. Ma la parola amicizia, per me, conserva un significato molto forte. Mi apro con pochi, e quei pochi sono i miei amici. L’amicizia non significa vedersi o sentirsi ogni giorno. Ho amiche che magari non vedo da quattro o cinque anni, ma quando ci ritroviamo ripartiamo esattamente da dove ci eravamo lasciate. Si percepisce subito che non è andato perso nulla”.

Ufficio stampa: Valentina Facchetti

Lei lavora molto con il concetto di bellezza, anche per il suo programma X Style. Che posto occupa nella sua scala di valori?

“La bellezza, per me, è una nota dolente. A dire il vero l’ho sempre considerata quasi una diminutio, perché a mio avviso penalizza molto. Non è vero che sia sempre un vantaggio. All’inizio può aprire una porta, perché è il primo elemento che colpisce. Però, se sei una bella donna, devi impegnarti quattro volte di più per dimostrare che oltre a quella corazza esteriore c’è molto altro. Quindi sì, all’inizio può facilitare un incontro o un’occasione. Ma poi richiede molto più impegno per essere riconosciute davvero”.

E invece la bellezza dell’anima?

“La bellezza dell’anima è tutto. Non sfiorisce mai, è ciò che ti fa dire che una persona ti piace davvero. Ed è qualcosa che ti accompagna per tutta la vita: ci nasci, ci cresci e ti resta accanto fino alla fine. Non so nemmeno quanto si possa costruire. Credo che faccia parte della natura di una persona, quasi del suo DNA”.

Se pensa alla bellezza interiore, qual è la persona più bella che ha incontrato nel suo percorso di vita?

“Una persona che purtroppo non c’è più e che per me è stata molto importante: mia madre. Aveva un animo bellissimo, purissimo. È stata una guida per me. Ancora oggi seguo tutto ciò che mi ha lasciato. È come se avesse tracciato delle impronte e, in qualche modo, continuo a camminare dentro quelle tracce. Forse è il modo migliore per spiegare che cosa rappresenta per me”.

Se dovesse fare un gioco di specchi tra lei e sua madre, che cosa riconosce di lei in se stessa?

“L’ottanta per cento del mio carattere è completamente specchiato nel suo. Siamo davvero due gocce d’acqua. Non parlo soltanto del carattere, ma anche dell’espressività. Per esempio, l’altra sera ho fatto una diretta radiofonica per il sessantesimo anniversario di Radio Monte Carlo e sono stati realizzati alcuni video. Riguardandoli, rivedevo proprio lei: negli atteggiamenti, nelle smorfie, nel modo in cui muovo la bocca o batto le palpebre. È impressionante. Rimane qualcosa che non si perde mai, neanche quando quella persona non c’è più. È come se quel legame continuasse a vivere dentro di te. In fondo si è anche questo”.

Quando parla di lei, sembra emergere anche una certa malinconia che accompagna il suo sorriso…

“Sì, è vero. Direi che è un sorriso un po’ malinconico. A volte penso anche: che carattere difficile mi ha lasciato. Devo però riconoscere che il mio carattere è anche la mia forza”.

Se guardiamo a un’altra generazione ancora, sua figlia, vede qualcosa di questo carattere anche in lei?

“Mia figlia ha sicuramente un carattere molto forte, questo sì. Devo però dire che assomiglia molto anche a mio marito, a essere onesta. Del resto, è naturale: rappresenta l’altra metà”.

Finora si è raccontata molto attraverso il ruolo di figlia, di madre e di donna. Però è anche una professionista: lavora in televisione e in radio, due linguaggi molto diversi. Che differenza avverte tra questi due mondi?

“In realtà credo che siano più interconnessi di quanto si pensi. La televisione è certamente anche immagine, ma ciò che arriva davvero al pubblico è quello che riesci a trasmettere. Non è soltanto il corpo o l’aspetto esteriore. Sì, si può giocare anche con la presenza scenica e con l’immagine, ma alla fine ciò che passa è ciò che hai dentro: l’anima. Arriva il modo in cui comunichi quello che sei. Arrivano il tono della voce, l’intenzione, il modo in cui conduci. Una conduzione, secondo me, è completa proprio perché unisce tutti questi elementi: l’immagine, la voce e ciò che riesci a trasmettere. La radio è diversa. Lì restano soltanto la voce, l’anima e l’immaginazione. Da un certo punto di vista è un lavoro ancora più profondo. Il mio percorso, però, è iniziato proprio dalla radio e solo dopo è arrivata la televisione. Per questo l’immagine è stata uno step successivo”.

Che cosa significa davvero, per lei, avere stile?

“L’ho detto anche in altre occasioni: lo stile nasce dalla persona. Tutto parte sempre da lì. Lo stile deriva da ciò che sei e dal modo in cui riesci a esprimerlo all’esterno, anche attraverso il corpo. Se dovessi descrivere il mio stile, direi che coincide con la mia schiettezza e con la mia naturalezza. Sono fatta così, senza filtri. Probabilmente il mio stile è proprio questo: una rappresentazione autentica di me stessa”.

Essere sempre se stessi, indipendentemente dalle situazioni?

“Sì, assolutamente. Di questo sono davvero orgogliosa. Sono così, punto. Non mi modifico in base alla persona che ho davanti. Se immaginassimo una piramide, dall’alto fino alla base rimarrei sempre la stessa. Negli anni questo atteggiamento non credo mi abbia penalizzata, anzi: forse mi ha rafforzata. Non cambio in base a chi ho di fronte. Sono fatta così: prendere o lasciare. Sono sempre molto netta: non ho mai molte sfumature. È un aspetto che mio marito mi rimprovera spesso, perché sostiene che tra il bianco e il nero esiste anche il grigio”.

Si definirebbe una donna forte?

“Mi definisco una donna forte. Però con un punto debole, una grande fragilità. La mia fragilità riguarda la sfera più intima della mia vita: la famiglia. Quello è il mio tallone d’Achille. Se qualcuno tocca quel punto, vacillo. Per il resto è difficile scalfirmi”.

C’è stato nella sua vita un momento in cui ha sentito il bisogno di nascondersi o di proteggere la propria fragilità?

“Sì, è capitato. Fa parte della dimensione più profonda della vita di ciascuno. Devo però ammettere che molte difficoltà affrontate nel tempo hanno lasciato una sorta di callo. Mi hanno resa più dura. Oggi affronto gli eventi in modo diverso. Soprattutto dopo la morte di mia madre. Dopo quell’esperienza, tutto il resto mi tocca in maniera più lieve. Se qualcosa mi ferisce, magari in quel momento fa male e può scappare anche un pianto. Poi però, un po’ come Rossella O’Hara, penso: domani è un altro giorno. E ci penserò domani”.

Lei è anche molto attiva dal punto di vista sociale: è la fondatrice dell’Associazione Sole.

“L’associazione nasce da un’esperienza personale. Quando è nata mia figlia Sole, mia madre era da poco venuta a mancare. Vivevo a Roma con mio marito, ma ero sola. La famiglia di mia madre vive in Romagna: ho delle zie meravigliose, le sorelle di mia madre, ma la distanza restava. Mi sono trovata sola in un momento delicato. Quando si diventa madri non esiste un manuale di istruzioni. Ci sono fragilità, insicurezze, paure, dubbi. C’è la stanchezza, e molte altre difficoltà. Ho avuto la possibilità di farmi aiutare e mi sono rivolta a una professionista molto competente, che mi ha dato un grande supporto. Però ho avvertito molto la mancanza di una presenza affettiva, di una vicinanza emotiva. Poi è accaduto il caso del Pertini: quella madre che in ospedale si è addormentata con il neonato in braccio, sfinita, e il bambino è morto soffocato nel sonno. Quando ho ascoltato quella storia ho pensato che fosse necessario fare qualcosa di più. Parlando con la puericultrice che mi stava seguendo le ho detto che non era possibile accettare situazioni del genere. Serviva una rete, una struttura di sostegno a cui queste madri potessero appoggiarsi. Ci sono donne sole perché la famiglia è lontana o perché non ce l’hanno. E non è necessario essere una supereroina o una super madre. La stanchezza e il bisogno di riposo sono bisogni reali. Ed è così che è nata l’associazione Sole, che porta il nome di mia figlia. Conta su un gruppo di madri straordinarie. Sono tutte in contatto anche attraverso una chat WhatsApp in cui si sostengono a vicenda. È una realtà molto bella, perché chi può comprendere davvero una madre se non un’altra madre che sta vivendo lo stesso momento, con le stesse fragilità e le stesse difficoltà? Spesso basta una semplice conversazione o un consiglio: ‘Tu come hai vissuto quella situazione? Come l’hai superata? Perché oggi mi sento così’”.

E a lei cosa torna indietro?

“La soddisfazione sta semplicemente nell’aver fatto del bene a qualcuno. Non c’è altro dietro, se non un arricchimento umano, profondo”.

Ricorda una storia che l’ha colpita particolarmente?

“Sì, una in particolare: quella di una ragazza straniera, proveniente da una cultura molto diversa dalla nostra. Si trovava in Italia con due figli. Aveva partorito da quattro o cinque giorni ed era ancora ricoverata al Gemelli. Aveva anche una bambina piccola. Era completamente sola. Non parlava bene la lingua, non capiva le indicazioni, non sapeva neppure come attaccare il bambino al seno o come tenere correttamente il biberon. Quella situazione ha suscitato in me un forte senso di fragilità e di responsabilità. L’abbiamo aiutata e seguita per diverso tempo”.

Che cosa le ha insegnato questa esperienza?

“Mi ha insegnato a non giudicare. A non formulare giudizi affrettati sugli altri e a non pensare che avrei agito meglio o in modo diverso. La lingua delle persone si muove con grande facilità e spesso si giudica troppo velocemente. In realtà non si può sapere davvero cosa stia vivendo qualcuno. Il giudizio può ferire molto. A volte una parola offensiva fa più male di uno schiaffo. Se una persona è fragile o sta attraversando un momento difficile, un giudizio può avere conseguenze molto pesanti”.

Il giudizio è forte anche tra madri?

“Sì, purtroppo sì. Non bisogna pensare che tra madri esista soltanto solidarietà. Ci sono molti contesti in cui il giudizio e il pregiudizio sono molto forti: ‘Hai chiesto aiuto? Allora sei meno madre se ti fai aiutare’. In realtà non è affatto così. Anzi, forse si è madri migliori quando si accetta di ricevere aiuto. Perché si è meno stanche e il tempo dedicato ai figli diventa tempo di qualità”.

Giudizio: che rapporto ha con i social, il luogo in cui tutti puntano il dito?

“Cerco di impegnarmi per usarli. Appartengo a una generazione precedente, quindi faccio quello che posso, ma non ne sono dipendente. Li utilizzo a momenti. Se sento il desiderio di condividere qualcosa, lo faccio. Però ci sono anche periodi in cui sono presa da mille impegni e non ho tempo. Non rappresentano una priorità. Non mi sveglio al mattino pensando a che cosa pubblicare sui social. E devo essere sincera: i commenti cattivi non mi toccano. Molte persone sono frustrate e scrivono solo per avere una valvola di sfogo”.

In questo momento sta vivendo la sua seconda gravidanza. È una gravidanza che aveva programmato in modo da non incidere sul suo lavoro?

“No, la seconda gravidanza è arrivata senza essere programmata. Forse l’avevo messa in conto, ma avrei preferito aspettare ancora un po’. Non per paura, ma perché amo molto il mio lavoro e restare a casa troppo a lungo mi pesa. Oltre a essere madre sono anche Giorgia. Ho bisogno di fare ciò che mi appassiona, perché mi fa stare bene. E quando sto bene mentalmente, questo si riflette in modo positivo su tutto il resto”.

Quale sarà la rima cosa che dirà al piccolo Pietro Romano quando nascerà?

“Benvenuto. Ben arrivato. Sono felice di vederti, perché da nove mesi immagino il tuo volto e finalmente posso incontrarti”.

Che cos’è per lei oggi l’amore?

“L’amore è una scelta. Significa scegliersi ogni giorno e costruire insieme giorno dopo giorno. Non bisogna mai dare nulla per scontato. Ho avuto anche altre relazioni importanti prima di mio marito. Le ho sempre vissute con questa idea, ma a un certo punto tutto si è spento, come un blackout. Con lui, invece, è diverso. Il desiderio che provo nei suoi confronti è lo stesso dei primi giorni e per questo mi considero fortunata. Certo, serve costruire, avere obiettivi comuni, trovare un equilibrio. Ma poi c’è anche il sentimento: o c’è oppure no”.

L’amore dà più libertà o più responsabilità?

“Sicuramente più responsabilità. Quando si prende una decisione non si è più soli. Bisogna sempre considerare che le proprie scelte possono avere conseguenze anche sull’altra persona. Quando si è soli c’è più libertà, perché si risponde soltanto a se stessi”.

Se potesse parlare alla Giorgia di dieci anni fa, che cosa le direbbe?

“Tutto e niente. Perché nella vita si può temere tutto oppure nulla. Le direi semplicemente di andare avanti per la propria strada, continuare a porsi obiettivi e non preoccuparsi del resto”.