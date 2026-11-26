Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giorgiana Notarbartolo di Villarosa, figlia di Veronica Marzotto, dell’omonima dinastia industriale vicentina, e del nobile siciliano Roberto Notarbartolo di Villarosa, ha invocato la patrimoniale sui ricchi. L’ereditiera ha lanciato un appello, in nome di una maggiore “equità”.

L’appello di Giorgiana Notarbartolo di Villarosa

Giorgiana Notarbartolo di Villarosa chiede “più tasse per i ricchi“. In un’intervista a La Repubblica ha spiegato: “Oggi le mie idee sembrano estremamente rivoluzionarie, ma credo che quello che è radicale e inaccettabile è il fatto che la disuguaglianza abbia raggiunto il livello attuale”.

Secondo l’ereditiera, tassare di più i patrimoni dei ricchi è, innanzitutto, una questione di “equità“: “I nostri sistemi fiscali non sono progressivi quando si va verso l’alto”.

Per Giorgiana Notarbartolo di Villarosa, però, il fatto fondamentale è che in Italia “abbiamo sempre più tassato il lavoro, non i patrimoni” e “oggi abbiamo di fronte la prova di quanta ricchezza finanziaria si accumuli sempre di più nelle mani di pochi”.

L’ereditiera ha poi lanciato un monito: “Attenzione a chiamarla ‘patrimoniale’ perché scatta subito la paura che si tocchino la prima casa e i risparmi. È una reazione forse anche giustificata, ma che non ha a che vedere con quello che viene proposto”.

Chi è Giorgiana Notarbartolo di Villarosa

Figlia di Veronica Marzotto e di Roberto Notarbartolo di Villarosa, Giorgiana Notarbartolo di Villarosa, classe 1983, ha una laurea alla Bocconi e un master in business all’Insead. Si occupa di circa un miliardo di investimenti di famiglia.

Fa parte dei Patriotic Millionaires, un movimento globale che auspica una tassazione più equa resa possibile da un aumento delle tasse per i più abbienti.

Le precedenti dichiarazioni di Giorgiana Notarbartolo di Villarosa

Il tema delle tasse per i più ricchi è un tema molto caro a Giorgiana Notarbartolo di Villarosa.

Lo scorso aprile, a Dissonanze, aveva dichiarato: “Per me le tasse sono il modo attraverso cui una società decide di prendersi cura di sé stessa. (…) Le imposte sono uno degli strumenti più efficaci per ridurre disuguaglianze che, se lasciate crescere, diventano fratture profonde e difficilmente reversibili, come stiamo vedendo oggi”.

E poi aveva aggiunto: “Pagare le tasse significa riconoscere che viviamo in una comunità e che il benessere individuale è inseparabile da quello collettivo”.

Secondo Giorgiana Notarbartolo di Villarosa, i super-ricchi devono pagare di più “per una ragione molto semplice: oggi, in proporzione, spesso pagano meno di tutti gli altri cittadini”.