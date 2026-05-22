Giorgio Almirante ricordato dalla destra nell'anniversario della morte, post da Meloni a La Russa: "Passione"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel giorno dell’anniversario della morte di Giorgio Almirante, scomparso il 22 maggio 1988 all’età di 73 anni, diversi politici hanno reso omaggio sui social alla memoria dello storico leader del Movimento Sociale Italiano. Tra questi vi sono anche la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il messaggio di Meloni nell’anniversario della morte di Almirante

Giorgia Meloni ha ricordato Giorgio Almirante nella mattinata di venerdì 22 maggio, a 38 anni esatti dalla morte del leader MSI. Nel post social della premier, Almirante è definito “una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana”.

Di Almirante, ha aggiunto Giorgia Meloni, “restano il carattere, la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto”.

Gli altri omaggi della destra italiana a Giorgio Almirante

Come Giorgia Meloni, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dedicato un pensiero a Giorgio Almirante, “un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica e alla Nazione, con coerenza, passione e profondo rispetto delle Istituzioni repubblicane e dell’avversario politico, come quando tra lo stupore generale, arrivò a Botteghe Oscure per rendere omaggio alla salma di Enrico Berlinguer”.

Galeazzo Bignami ha ricordato un motto citato da Giorgio Almirante: “Vivi come se tu dovessi morire subito. Pensa come se tu non dovessi morire mai“.

Il ministro Nello Musumeci ha definito Almirante “un esempio, una guida, un destino per la mia generazione“.

Questo il ricordo di Fratelli d’Italia per l’anniversario della morte di Giorgio Almirante: “Fu un uomo politico capace di leggere i cambiamenti della società e della politica italiana, contribuendo a riportare la destra nel cuore della vita politica nazionale. Sempre fermo nelle proprie idee, ma rispettoso dei suoi avversari politici, difese con determinazione la sua visione di un’Italia più forte, più autorevole e più giusta”.

Chi era Giorgio Almirante

Giorgio Almirante nacque a Salsomaggiore, in provincia di Parma, nel 1914.

Iniziò a lavorare come giornalista e fu tra i principali redattori del periodico ‘La difesa della Razza‘.

Alla caduta del regime fascista nel 1943, Almirante entrò a far parte della Repubblica di Salò. Venne nominato capo di gabinetto del ministero della Cultura popolare.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Giorgio Almirante divenne uno dei fondatori e poi segretario del MSI, Movimento Sociale Italiano (partito da cui, poi, nacque Alleanza Nazionale), che guidò fino alla sua morte.