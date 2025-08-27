Giorgio Armani compra La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi, operazione da 12 milioni "per affetto"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’operazione per “affetto” da 12 milioni di euro. Giorgio Armani ha comprato La Capannina di Franceschi srl a Forte dei Marmi, lo storico locale aperto nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 di proprietà di Gherardo e Carla Guidi. Il ‘re della moda’ frequenta da decenni la leggendaria discoteca. Proprio alla Capannina, nei lontani anni Sessanta, conobbe l’amico Sergio Galeotti.

Forte dei Marmi, Giorgio Armani acquista La Capannina di Franceschi

“Per me rappresenta un gesto affettivo. Forte dei Marmi è un luogo a cui sono profondamente legato, rifugio personale e scenario di ricordi importanti”. Così Giorgio Armani, in una nota divulgata dalla sua società, ha commentato l’acquisto della Capannina per cui ha sborsato 12 milioni di euro.

ANSA La Capannina a Forte dei Marmi, foto dall’esterno

Armani ha voluto rimarcare che l’affare non è solamente un puro investimento, ma è anche un gesto suo di riconoscenza nei confronti della tradizione italiana e della storia glamour della Versilia. La nuova gestione subentrerà a partire dall’estate 2026.

Inoltre, Forte dei Marmi, per lo stilista, è considerato un luogo familiare e un rifugio personale. Nella località toscana ha trascorso tantissime vacanze nel corso degli anni.

L’incontro con Sergio Galeotti

Il legame tra Giorgio Armani e lo storico locale è iniziato sessant’anni fa. Allora lo stilista conobbe proprio alla Capannina Sergio Galeotti, amico e futuro socio. I due diedero poi vita all’impero della moda divenuto con il tempo un brand noto a livello globale.

La storia della Capannina lunga quasi un secolo

La Capannina, da quasi un secolo, è simbolo della dolce mondanità italiana nonché un ritrovo di artisti e intellettuali. Nel corso del tempo è diventata una delle discoteche più rinomate d’Europa.

Negli anni Ottanta il suo blasone aumentò ancor più grazie al successo del mitico film Sapore di Mare di Carlo Vanzina.

Il regista scelse il locale come set cinematografico e consacrò Jerry Calà che divenne il personaggio che nell’immaginario collettivo italiano ha meglio incarnato lo spirito del tempo di quel periodo.

Da allora, artisti, attori e volti dello spettacolo si sono dati appuntamento sulla storica pista di Forte dei Marmi. Con l’avvento dell'”era Armani”, si prospetta per la Capannina una nuova fase di successo.