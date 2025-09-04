Giorgio Armani, dalla giacca destrutturata agli abiti da Red Carpet: i capi iconici e l'eredità culturale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lo stilista Giorgio Armani è morto, ma non il suo stile. “Re Giorgio” ha fatto la storia della moda italiana. Dalle sfilate, ai pezzi unici più iconici, fino agli abiti da Red Carpet, lo stilista lascia un enorme eredità culturale per il mondo della moda e non solo.

Breve biografia e carriera

Giorgio Armani nasce a Piacenza l’11 luglio 1934 e cresce durante il secondo conflitto mondiale. Crescendo, nel 1957, lascia il paese per studiare: voleva diventare chirurgo. Dopo due anni, trova lavoro come vetrinista alla Rinascente e si interessa al mondo dell’abbigliamento.

La prima occasione importante la coglie nel 1964, quando collabora con Nino Cerruti e inizia a sviluppare la propria visione di completi, tessuti fluidi e riscoperta di materiali tradizionali. Nel 1974 esordì come stilista e un anno dopo fondò la Giorgio Armani S.p.A.

ANSA In foto Giorgio Armani

Imprenditore prolifico, si dedica anche a Emporio Armani, Armani Privé, e ancora Acqua di Gio. Lo stile italiano di Giorgio Armani è visibile in tutto quello che fa.

I capi iconici

Ma come ha fatto Giorgio Armani a diventare “re Giorgio”? Un connubio di dedizione e passione certo, ma anche visione. Uno dei capi più iconici resta tuttora la giacca destrutturata sartoriale pensata nel 1980. Un mix di eleganza e innovazione che gioca con i tessuti e la trama. La giacca diventa un vero e proprio simbolo di Armani tanto per il corpo maschile quanto per quello femminile.

Il greige è il colore simbolo di Armani. Raccontò di come, cercando una tonalità calda ma allo stesso tempo metropolitana, sobria ma non scontata, fosse riuscito a unire tutto nel greige. Lo descrisse come un colore capace di connettere altre tonalità fra loro, rendendo possibile un legame anche tra colori lontani. “Qualcosa che rimane, sopra il quale puoi immaginare abbinamenti di volta in volta diversi”, disse in un’intervista. Si tratta di una sfumatura di colore che unisce il grigio e il beige e che ricorda la sabbia bagnata del Trebbia, un colore che ha sempre avuto nella sua memoria, nostalgico ricordo dell’infanzia.

L’iconico stemma dell’aquilotto di Emporio Armani, un disegno semplice ma che convince da più di quarant’anni. I giovani lo indossano e fin da subito, dal 1980, diventa un fenomeno sociale. “Emporio Armani parla ancora oggi alle nuove generazioni”, diceva lo stilista di recente, ricordando come gli abiti possano essere uno strumento di espressione personale potente.

Il Red Carpet firmato

C’è una data che segna un prima e un dopo Red Carpet ed è il 26 marzo 1990. Da improvvisazione delle singole personalità, a passerella di eleganza firmata da grandi nomi. La storica della moda Clare Sauro racchiude questo passaggio in una frase: “prima di Armani il tappeto rosso era come il selvaggio West”.

Armani entra nella moda del cinema con American Gigolò, una pellicola uscita nel 1980 con protagonista Richard Gere che veste il personaggio creando un guardaroba per lui. Si trattava di un grande incarico e fu un momento di grande visibilità per il gruppo Armani. Nell’88 poi fu l’anno della svolta, con Armani che aprì la boutique nel cuore di Beverly Hills e iniziò a servire i VIP grazie a numerose conoscenze.

Ed è così che Armani arriva a Jodie Foster, che vestirà per sempre Giorgio Armani. Fu un momento importante sia per la carriera dell’attrice, che conquistò la statuetta come migliore attrice protagonista per Il silenzio degli innocenti, sia per l’impegno nella lotta contro l’AIDS, tocco di colore del nastrino rosso appuntato sull’abito, sia per la moda da Red Carpet.