Giorgio Armani e le tasse di successione, al Fisco le briciole: quanto verseranno gli eredi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giorgio Armani non lasciava nulla al caso. Non c’è da stupirsi quindi che ha pensato a ogni dettaglio anche quando ha stilato i testamenti relativi alla sua ricchissima eredità. Non proprio un affare da poco visto che il suo patrimonio, secondo Forbes, ammonta a 12 miliardi. Le operazioni pensate da ‘Re Giorgio’, però, potrebbero risultare indigeste al Fisco che dovrebbe incassare soltanto qualche centinaio di milioni di euro dalle tasse di successione.

Eredità di Giorgio Armani e tasse di successione, al Fisco le briciole

In Italia i beni in successione sono tassati con tre aliquote differenti. Se si è coniugi, figli, sorelle, nipoti, amici o conoscenti sono previste aliquote del 4%, del 6% e dell’8%.

Armani non aveva figli. Aveva un fratello, Sergio (deceduto anni fa), la sorella Rosanna e tre nipoti. A loro e ad amici e collaboratori di fiducia è andata gran parte dell’eredità.

Giorgio Armani

Con un rapido calcolo, il Fisco avrebbe dovuto incassare circa un miliardo di euro di tasse di successione. Ma non sarà così.

Le scelte di Armani sui beni e sulla successione

Gran parte dell’eredità rientra nelle quote della società, la Giorgio Armani Spa. Se le quote fossero state lasciate direttamente a uno o più eredi non discendenti in linea retta questi avrebbero dovuto pagare dal 6% all’8% sul patrimonio netto, che è di oltre 2 miliardi. Si sta parlando quindi di una cifra che va dai 120 ai 160 milioni di euro.

Lo stilista, come spiegato da Repubblica, ha però pensato a un’operazione diversa visto che il 99,9% delle quote, in parte in proprietà e in parte in nuda proprietà, andranno alla Fondazione Armani.

“Secondo la normativa che regola l’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a tale titolo a favore di una fondazione riconosciuta, cioè dotata di personalità giuridica, e avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (come istruzione, ricerca, assistenza, educazione, ecc.) sono esenti dall’imposta”, hanno spiegato, sempre a Repubblica, i legali Antonio Martino e Antonio Longo, responsabili del settore Private Client dello studio legale DLA Piper.

L’altra parte cospicua dell’eredità è il pacchetto di azioni Essilux. Valore stimato di quasi 2,5 miliardi. Il 40% è andato a Pantaleo dell’Orco, il 60% ai familiari.

“Per quanto riguarda le azioni quotate, ai fini del tributo successorio, si considera il valore di mercato, in particolare la media dei prezzi del trimestre anteriore all’apertura della successione”, ha spiegato Antonio Longo. A conti fatti, dell’Orco dovrebbe versare circa 80 milioni di euro, mentre la sorella Rosanna e i nipoti Silvana, Roberta Armani e Andrea Camerana poco meno di 90 milioni.

Zero tasse invece sui quasi 32 milioni di euro in Btp che Armani ha lasciato all’amico Michele Morselli in quanto titoli di Stato sono esenti dall’imposta di successione. Naturalmente, però, al momento della vendita o della liquidazione degli interessi verranno pagate le imposte relative.

La questione delle imposte sul patrimonio immobiliare

Per quel che riguarda il fronte immobiliare, le proprietà in Italia di Armani rientrano tutte nella holding immobiliare e quindi non saranno assoggettate alle ‘normali’ imposte di una normale casa ereditata.

“In linea di principio, per i trasferimenti di società non quotate si guarda al valore del patrimonio netto contabile della società alla data di apertura della successione, risultante dall’ultimo bilancio pubblicato”, riferisce ancora Repubblica che ha parlato con i professionisti di DLA Piper.

Nel caso dell’Immobiliare srl di Armani, la regola è quella valida per tutti. Ci sono cioè aliquote differenziate da applicare sul dato riportato nell’ultimo bilancio della società, in questo caso 283 milioni di euro. E quindi al massimo la tassa sarà dell’8% di questa cifra, vale a dire 20 milioni di euro.

Ma c’è un ma. Il dato del patrimonio netto non sempre riflette il valore di quello che c’è dentro. Infatti non è da escludere che il patrimonio netto di una società immobiliare potrebbe esser ben inferiore al valore di mercato degli immobili che la stessa società contiene. Altrimenti detto, la cifra delle imposte da versare può ridursi notevolmente.