Giorgio Armani entra nella Treccani, cosa significano armaniano e armanizzare inseriti nei dizionari italiani

Giorgio Armani entra nel linguaggio comune: Treccani riconosce “armaniano” e “armanizzare” come neologismi che certificano l’impatto unico dello stilista. I termini sono in uso da inizio anni Novanta: il cognome Armani diventa ora ufficialmente simbolo di eleganza e stile senza tempo, capace di unire una comunità globale.

Treccani celebra Giorgio Armani

Succede solo ai più grandi: trasformarsi in aggettivo è il massimo riconoscimento che si possa ottenere in una carriera, il modo migliore per vincere il tempo e guadagnarsi l’eternità.

Accanto ad artisti, letterati, e più di recente registi cinematografici, ci sarà ora anche Giorgio Armani, che è riuscito a entrare nel linguaggio comune grazie alla forza espressiva e inconfondibile del suo stile.

La Treccani ha infatti accolto “armaniano” come neologismo ufficiale, suggellando così un percorso nella moda che ha lasciato il segno.

La storia delle parole legate a Giorgio Armani

La prima apparizione pubblica del termine “armaniano” risale al 1991 su La Repubblica. Una parola che, meglio di qualunque altra già esistente, riusciva a descrivere chi indossava abiti o accessori Armani o semplicemente richiamava il suo stile.

Con il tempo, la parola ha iniziato a rappresentare una comunità mondiale legata da un codice estetico fatto di rigore ed eleganza, a conferma che il marchio aveva già superato i confini delle passerelle.

Per Armani, amante del linguaggio, non poteva esserci traguardo più significativo: fu tra i primi a preferire il termine “stilista” all’internazionalismo “couturier”, creando così nuove sfumature anche nel vocabolario della moda.

Il verbo “armanizzare”

Accanto all’aggettivo “armaniano”, Treccani ha riconosciuto persino un verbo, in uso anch’esso a partire dagli anni Novanta: “armanizzare”.

Il significato è molto intuitivo: “armonizzare con il gusto dello stilista italiano Giorgio Armani”. Un verbo che si declina in tutti i tempi e che, come l’eredità del compianto stilista, non conoscerà mai tramonto.

Alcuni esempi illustri

“L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”: è una delle frasi più celebri di Giorgio Armani, che più di altri colleghi ha tenuto quindi fede al suo mantra.

La riconoscibilità del proprio stile sta alla base di una celebrazione così prestigiosa: di esempi in tal senso, relativi a tempi recenti, ce ne sono diversi soprattutto nel settore del cinema e dello spettacolo. Basti pensare ai termini “felliniano” o “tarantiniano”, ma anche alla parola “vascologia” (da Vasco Rossi) proposta all’Accademia della Crusca.